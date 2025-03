Snow White (2025) bám sát bản gốc, Bạch Tuyết Rachel Zegler diễn tròn vai

HHT - "Snow White" bản live action (2025) có kịch bản vừa vặn, bám sát với bản gốc năm 1937. Từng nhận về nhiều chỉ trích, song nàng Bạch Tuyết Rachel Zegler lại thể hiện tròn trịa trong tác phẩm mới nhất của Disney.

Điểm cộng lớn ở sự hài hòa

Snow White do Marc Webb - người đứng sau thành công của 500 Days of Summer, The Amazing Spider Man "cầm trịch". Bản live action này được làm lại từ nguyên tác hoạt hình Snow White and the Seven Dwarfs của Disney ra mắt 1937.

Kịch bản của Snow White bám sát với nguyên tác: Nàng Bạch Tuyết (Rachel Zegler thủ vai) xinh đẹp, chính trực bị buộc vào rừng sau khi mẹ kế là Hoàng hậu Regina (Gal Gadot thủ vai) nắm quyền kiểm soát vương quốc. Bạch Tuyết gặp bảy chú lùn trong rừng sâu. Từ đây, họ cùng nhau lập ra một kế hoạch để giành lại vương quốc của mình.

Hình ảnh Hoàng hậu độc ác, bảy chú lùn đáng yêu, Bạch Tuyết lương thiện đã trở thành "hình mẫu" trong tuổi thơ của nhiều người. Do đó, việc xây dựng tuyến truyện theo đúng mô-típ cũ giúp Snow White dễ dàng "chạm" đến khán giả. Bộ phim tạo được cảm giác thân thuộc, gần gũi ngay từ những phân đoạn mở đầu.

Điểm sáng của Snow White nằm ở nhân vật mới - thủ lĩnh băng cướp Jonathan (Andrew Burnap thủ vai). Không phải thợ săn hay hoàng tử, "nửa kia" của nàng Bạch Tuyết theo phe chính nghĩa, đột nhập vào lâu đài và đối đầu trực diện với Hoàng hậu. Nhân vật này đóng vai trò xúc tác mạnh, làm nổi bật sự đối lập giữa hai phe thiện - ác trong phim và giúp cho tuyến truyện của Snow White cao trào, thú vị hơn.

Bộ phim cũng tập trung khai thác chú lùn Ngốc Nghếch (Dobey). Không chỉ hài hước, Dobey còn đại diện cho sự chân thành, nhân hậu và sẵn sàng giúp đỡ bạn bè vượt qua hoạn nạn. Tính cách hiền lành cùng đôi mắt long lanh của nhân vật này hứa hẹn sẽ làm xiêu lòng khán giả nhí.

Điểm cộng tiếp theo của Snow White nằm ở diễn xuất. Nam chính Andrew Burnap dù không xuất hiện lộng lẫy với vị thế một hoàng tử, vẫn nhận về nhiều lời khen bởi vẻ ngoài điển trai và màn hóa thân tròn trịa. Rachel Zegler biểu đạt nàng công chúa "kinh điển" ngọt ngào thông qua ánh mắt biết nói, khuôn miệng tươi cười và giọng hát trong trẻo. Hoàng hậu Gal Gadot xuất hiện với nhan sắc xinh đẹp và như có sẵn "ma thuật" mạnh mẽ trong từng cử chỉ, lời nói.

Phần kỹ xảo của Snow White chỉn chu. Bộ phim chiêu đãi khán giả hình ảnh lâu đài nguy nga, khu vườn cổ tích với muông thú đáng yêu, cây cỏ xanh tươi và ngôi nhà gỗ ấm cúng của bảy chú lùn.

Phần âm nhạc của bản live-action cũng "đã tai" và mang đậm âm hưởng Broadway. Nhạc phim Snow White tạo ấn tượng mạnh với giai điệu nhạc kịch hùng hồn và xây dựng tiết tấu hợp lý, khớp với nhịp độ của phim. Đặc biệt, ca khúc Waiting On The Wish phù hợp với không khí của Snow White, góp "gia vị" đậm đà cho bộ phim thêm rực rỡ, nhiệm màu.

Các yếu tố câu chuyện - hình ảnh - diễn xuất - âm nhạc của Snow White hòa hợp với nhau. Nhờ đó, Snow White sẽ là một tác phẩm "vừa đủ": Kịch bản vừa vặn, diễn xuất tròn vai và hình ảnh đẹp mắt.

"Điểm trừ" lại ở Hoàng hậu độc ác?

Từ khoảnh khắc "hớp hồn" đức vua, Hoàng hậu Regina đã tỏa sáng trên khuôn hình của Snow White bởi vẻ đẹp sắc sảo. Khả năng "thao túng tâm lý" cùng tính cách khôn ngoan của nhân vật có tiềm năng để khai thác sâu, tuy nhiên kịch bản của Snow White lại chưa làm được điều này.

Chính vì thế, Hoàng hậu Regina chỉ dừng ở mức ác chứ chưa đạt mức thâm độc, mưu mô. Bà chỉ đơn thuần được xây dựng với động cơ "trở thành người đẹp nhất", thay vì thực sự thâu tóm quyền lực và giải quyết triệt để mối thù với Bạch Tuyết.

Do đó, các phân đoạn đối đầu giữa mẹ kế - con chồng trong phim không tới, nhân vật phản diện thua cuộc quá dễ dàng dù có background quyền lực "không phải dạng vừa". Điều này làm ảnh hưởng đến nhịp phim. 1/3 thời lượng đầu của Snow White ổn nhưng 2/3 câu chuyện phía sau lại chưa đủ "wow", khiến nhịp phim ở nhiều đoạn bị "rề rà", không đặc sắc.

Tuyến truyện tình yêu của hai nhân vật chính không được đào sâu. Việc xây dựng thoại giữa Bạch Tuyết và Jonathan lại có phần "nhát tay", khiến cho phản ứng hóa học không bùng nổ. Mối quan hệ giữa hai nhân vật lại được phát triển "nhanh như chớp", khiến cho khán giả chưa đủ thời gian để "rung rinh" vì tình yêu của nam - nữ chính dành cho nhau.

Nếu như trang phục và đạo cụ của Hoàng hậu Regina thể hiện rõ quyền lực của bà, các bộ váy của Bạch Tuyết trong phim lại không mấy ấn tượng. Bộ váy "huyền thoại" của nàng công chúa này không chiếm được spotlight. Bên cạnh đó, mái tóc quá ngắn so với tỷ lệ gương mặt Rachel Zegler và màu son hồng - thay vì "đỏ như máu" khiến nhân vật Bạch Tuyết kém nổi bật trên khuôn hình của Snow White.

Nhìn chung, Snow White 2025 đạt mức ổn, so với loạt tranh cãi trước khi công chiếu. Phim nhận về phản hồi tích cực từ khán giả và chuyên gia, nữ chính Rachel Zegler nhận nhiều lời khen có cánh về diễn xuất.

Nhà phê bình trực tuyến Christopher Rates It nhận định: "Bạch Tuyết không chỉ là một trong những bản live action hay nhất của Disney trong nhiều năm qua, mà còn là tác phẩm tái hiện lại tốt bộ phim năm 1937. Rachel Zegler chính là Bạch Tuyết và cô ấy đã mang đến một màn trình diễn vô cùng kỳ diệu".