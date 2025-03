So Close To What - Tate McRae: Tràn ngập cảm hứng nhạc Pop thập niên 2000

HHT - "So Close To What" là tuyển tập những bản nhạc Pop sôi động, giúp Tate McRae khẳng định vị thế ngôi sao nhạc Pop thế hệ mới.

Sau một năm thành công với bản hit greedy cùng album THINK LATER, Tate McRae tiếp tục chinh phục làng nhạc Âu Mỹ với album phòng thu thứ 3 mang tên So Close To What. Đây được giới chuyên môn dự đoán là dự án thành công và trưởng thành nhất của Tate McRae với 3 ca khúc đã được phát hành trước đó bao gồm: 2 hands, It’s ok I’m ok và Sports car.

So Close To What bao gồm 15 ca khúc với giai điệu nhạc Pop sôi động kết hợp với những âm thanh dồn dập đặc trưng của Tate McRae. Trong lần trở lại này, Tate McRae khai thác những trải nghiệm cá nhân về các mối quan hệ độc hại và áp lực của định kiến.

Tate McRae đã mở đầu album với ca khúc Miss possessive cực kỳ ấn tượng cùng giọng nói của nữ diễn viên Sydney Sweeney. Đây được coi là ca khúc nổi bật và thể hiện tinh thần chung nhất của toàn bộ album: Sôi động, cá nhân, bắt tai và đầy bất ngờ. Tate McRae đã thể hiện sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc và bứt phá khỏi các sản phẩm trước đó.

Một viên ngọc sáng khác của album chính là Purple lace bra. Trong ca khúc, Tate McRae đã bày tỏ những suy nghĩ riêng tư khi thể hiện sự thất vọng của mình với giới truyền thông và nam giới chỉ muốn Tate chiều theo ý họ.

Ngoài ra, Tate McRae còn kết hợp với bạn trai The Kid LAROI trong ca khúc I know love kể về chuyện tình ngọt ngào của cặp đôi. Tuy nhiên, ca khúc này lại bị đánh giá là kém nổi bật so với tổng thể album với phần âm thanh và hòa âm phối khí khá nhạt nhòa.

Tuy với tổng thời lượng chỉ khoảng 42 phút, So Close To What lại gây cảm giác nhàm chán cho người nghe do các ca khúc có cấu trúc và âm thanh tương tự nhau, khiến album bị đuối dần ở nửa sau.

Bên cạnh đó, toàn bộ album So Close To What đã bị rò rỉ tận một tháng trước khi phát hành buộc Tate McRae phải nhanh chóng viết thêm một số ca khúc mới để bổ sung. Điều này đã vô tình làm cho tổng thể album trở nên gấp rút với chất lượng không đồng đều.

Dù vậy, So Close To What vẫn nhận được sự yêu thích từ cộng đồng âm nhạc và đạt khoảng 31,8 triệu lượt nghe trong ngày đầu ra mắt trên Spotify. Về phía giới chuyên môn, album đã nhận được số điểm khá 74 trên Metascore và 6.0 từ trang phê bình khó tính Pitchfork.

So Close To What vẫn là một album nhạc Pop đáng nghe, được lấy cảm hứng từ những ca khúc của Britney Spears và Christina Aguilera nhưng vẫn mang đậm dấu ấn cá nhân của Tate McRae. Các ca khúc dường như được thiết kế để kết hợp với vũ đạo mạnh mẽ trên sân khấu của Tate McRae, tạo nên những màn trình diễn đáng nhớ.