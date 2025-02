Sơ đồ, giá vé concert Anh Trai "Say Hi" D-5: Sân khấu xoay ngang, quyền lợi ê hề

HHT - Sau khi xem giá vé và quyền lợi của đêm 5 concert Anh Trai "Say Hi" tại TP.HCM, khán giả "đu concert" tại Hà Nội, nhất là những ai đi đêm 4 (D-4) đều đang "tủi thân".

Theo ban tổ chức (BTC), concert Anh Trai "Say Hi" D-5 là phiên bản đặc biệt tri ân người hâm mộ. Đêm nhạc sẽ diễn ra vào ngày 21/3 tại khu đô thị Vạn Phúc (TP.HCM). Tối nay 9/2, BTC đã công bố sơ đồ và giá vé chính thức.

Nếu 4 đêm trước, sân khấu concert được bố trí dọc thì D-5 có có thiết kế hoàn toàn mới - dàn ngang. Giá vé dao động từ 700.000 đồng đến 12 triệu đồng. Ở đêm diễn trước, hạng thấp nhất là 500.000 đồng, hiện tại, concert D-5 không có giá vé này. Nhưng nhìn chung, giá vé các hạng như Fanzone, GA1, GA2 vẫn tương đương 4 đêm trước.

Nhìn vào sơ đồ và nhá hàng concert "quy mô lịch sử", các Hi Mom/ Hi Dad (tên fan của chương trình) đều suy đoán BTC sẽ mở rộng khu vực biểu diễn. Đây sẽ là lợi thế để nhiều fan có cơ hội xem buổi diễn hơn, nhưng cũng là thử thách cho các "anh trai" trong việc chạy tương tác trên sân khấu.

Ở 4 đêm diễn trước, không ít "anh trai" đã phải kêu trời khi phải chạy "mệt nghỉ" ở đoạn sân khấu dọc vì quá dài.

Ngoài ra, các fan cũng lo khu vực CAT1 - 2 sẽ quá xa. Tuy nhiên, người hâm mộ cũng trấn an rằng với giá 1,2 đến 1,5 triệu đồng cho khu vực này, chắc chắn BTC phải tính toán để khán giả có tầm nhìn hợp lý. Khu CAT ở ngay sau zone đứng. Bởi vậy, khả năng cao BTC sẽ thiết kế sàn cao, cải thiện tầm nhìn.

Quyền lợi của concert Anh Trai "Say Hi" D-5 nhận được nhiều phản hồi tích cực. Về cơ bản, các vật phẩm đều giống các đêm diễn trước. Thay đổi nhỏ có thể kể đến như toàn bộ hạng vé đều có "bo góc", hạng vé Sky Lounge 1 được dự suất chiếu đặc biệt của movie Anh Trai "Say Hi".

Tuy nhiên, nếu khán giả đi D-5 hân hoan, thì fan đi xem D-4 ở Hà Nội lại "không thấy vui trong lòng". Do dường như được bổ sung gấp rút, các quyền lợi như card, túi, dây đeo, mũ bị cho "bay màu".

Dưới đây là bình luận của cư dân mạng sau khi BTC công bố giá vé, sơ đồ, quyền lợi của concert Anh Trai "Say Hi" D-5:

"Hà Nội không thấy vui trong lòng nha, trước khi tới concert 3, 4, con dân đã kêu làng lên là muốn có thẻ đeo nhưng không có, giờ sao lại có lại?"

"Trả card D-4 đây, tôi muốn đi D-5. Lò vi sóng lại với Hà Nội đi."

"Sơ đồ như này thì trông cũng ổn. Chỉ cần BTC đừng cắm mấy cái dàn làm chắn tầm nhìn của fan xem LED là được."

"Rồi xếp kiểu này CAT sẽ ngồi xa nhìn chủ yếu qua màn hình thôi chứ nâng tầng hay không nhìn sân khấu người nhỏ xíu không thấy đâu, địa hình của Vạn Phúc nó vậy."

Concert Anh Trai "Say Hi" D-5 được đơn vị tổ chức hứa hẹn sẽ đem đến các bản phối mới, sân khấu hoành tráng với quy mô lịch sử. Vé sẽ mở bán sớm (early-bird) từ 12h ngày 10/2 và mở bán chính thức vào 9h ngày 11/2.