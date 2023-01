Sổ hộ khẩu giấy bị bãi bỏ, người dân có cần đăng ký thường trú không?

HHT - Bỏ sổ hộ khẩu có cần đăng ký thường trú là thắc mắc của nhiều người, đặc biệt là những người vừa mới sinh con trong năm 2023.

Bỏ sổ hộ khẩu có cần đăng ký thường trú không?

Từ ngày 1/1/2023, khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú thì toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng trong các giao dịch, thủ tục hành chính. Thay vì quản lý thông tin cư trú bằng sổ giấy, cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin cư trú của người dân trên môi trường điện tử.

Tuy nhiên, sổ hộ khẩu giấy bị “khai tử” không có nghĩa với việc người dân không phải tiến hành các thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú. Công dân vẫn cần phải khai báo thông tin cư trú của mình lẫn người thân cho cơ quan chức năng quản lý như trước đây. Khi thực hiện thông tin cư trú thì thông tin này sẽ được cập nhật trên môi trường điện tử, cụ thể là trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hiện nay, trẻ mới sinh đều được cấp mã số định danh điện tử trên giấy khai sinh. Thế nhưng, việc được cấp số định danh cá nhân không phải là trẻ đã có đầy đủ thông tin về cư trú trên hệ thống thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà chỉ là cơ sở ban đầu để nhà nước quản lý thông tin cư trú của công dân. Do đó, vẫn cần làm thủ tục đăng ký thường trú (hay nhập khẩu) cho trẻ.

Thủ tục đăng ký thường trú được thực hiện trực tiếp tại công an cấp phường/ xã hoặc công an cấp quận/ huyện hoặc thực hiện online qua Cổng dịch vụ công quản lý cư trú (theo Luật Cư trú năm 2020 và Thông tư 55/2021 của Bộ Công an).

Bạn cần chuẩn bị giấy tờ, tài liệu chứng minh việc sở hữu chỗ ở hợp pháp; giấy tờ thể hiện mối quan hệ nhân thân với người được nhập khẩu (giấy khai sinh); tờ khai thay đổi thông tin cư trú…

Bỏ sổ hộ khẩu giấy, đăng ký cư trú thế nào?

Theo nội dung trên có thể thấy, mặc dù bỏ sổ hộ khẩu nhưng người dân vẫn phải thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú và các quy định về khai báo thông tin cư trú không có gì thay đổi.

Công dân khi khai báo thông tin về nơi cư trú của công dân thì sẽ được cập nhật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay vì được ghi vào Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú như trước đây.

Việc thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú khi bỏ sổ hộ khẩu về cơ bản vẫn được thực hiện như trước đây.

- Đăng ký thường trú:

Người dân muốn chứng minh nơi cư trú hợp pháp cần chuẩn bị Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc sở hữu chỗ ở hợp pháp như Sổ đỏ, Sổ hồng...

Thủ tục đăng ký thường trú được thực hiện trực tiếp tại Công an cấp xã/ phường hoặc Công an cấp quận/ huyện hoặc thực hiện online qua Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

- Đăng ký tạm trú:

Người dân chuẩn bị giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp (như hợp đồng thuê nhà, thuê phòng trọ...) để làm thủ tục tại Công an cấp xã/ phường nơi tạm trú.

Bên cạnh đó, công dân cũng có thể làm thủ tục đăng ký tạm trú online qua Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.