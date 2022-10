Sở hữu dàn thí sinh khủng, Top 5 Miss Grand Vietnam 2022 hứa hẹn sẽ là những cái tên không bất ngờ?

HHT - Trước thềm Chung kết Miss Grand Vietnam (Hoa hậu Hoà bình Việt Nam) 2022, hàng loạt cái tên sáng giá được cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp dự đoán sẽ lọt Top 5.

Nhờ có thành công của Hoa hậu Thùy Tiên tại đấu trường Miss Grand International 2021, lần đầu tiên Miss Grand Vietnam (Hoa hậu Hoà bình Việt Nam) 2022 được tổ chức tại Việt Nam. Tuy vậy, cuộc thi cũng đã thu hút được một lượng thí sinh khá đông đảo và chất lượng.

Trước thềm Chung kết của cuộc thi, một trong những chuyên trang nhan sắc uy tín của Việt Nam đã đưa ra dự đoán về các vị trí cao nhất của cuộc thi. Những cái tên được dự đoán lọt Top 5 đều được netizen đánh giá cao:

Chế Nguyễn Quỳnh Châu xứng đáng là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Người đẹp sở hữu chiều cao lý tưởng 1m75, xinh đẹp sắc sảo, hiện đại cũng như kinh nghiệm tham gia ở nhiều cuộc thi nhan sắc. Quỳnh Châu có kỹ năng trình diễn tốt, tiếng Anh trôi chảy và còn là MC chuyên nghiệp. Trước đó, cô từng lọt top 9 Vietnam's Next Top Model mùa 5, top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, top 5 Hoa khôi Áo dài 2016.

Bùi Lý Thiên Hương được dự đoán giành ngôi Á hậu 1. Người đẹp cao 1m73, nhan sắc cực kỳ cuốn hút, Thiên Hương từng lọt Top 16 Miss Universe Vietnam 2022. Tuy nhiên, khả năng tiếng Anh của Thiên Hương lại là một rào cản, khiến cô khó có thể chạm đến vương miện.

Đỗ Trịnh Quỳnh Như là người đẹp được đánh giá là có tố chất của một Hoa hậu. Quỳnh Như có khả năng nói tiếng Anh tốt, và liên tiếp để lại nhiều dấu ấn ở những chặng cuối của Miss Grand Vietnam 2022.

Chu Lê Vi Anh cũng là cái tên đang được đánh giá cao trước thềm chung kết. Người đẹp Hà Thành ghi dấu ấn với kỹ năng trình diễn ấn tượng, đặc biệt màn xoay váy dạ hội trong đêm Chung kết của Vi Anh nhận được rất nhiều sự tán thưởng từ người hâm mộ. Người đẹp cũng vừa lọt top 5 Miss Fitness Vietnam (Hoa hậu Thể thao Việt Nam) 2022.

Mai Ngô được đánh giá cao từ những ngày đầu nhập cuộc, bởi người đẹp có rất nhiều kinh nghiệm tại các cuộc thi nhan sắc. Mai Ngô sở hữu chiều cao 1m73, kỹ năng trình diễn ấn tượng, và vẫn nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ. Người đẹp vừa giành được giải thưởng phụ Best in Swimsuit do fan bình chọn.

Trong Top 10 dự đoán của chuyên trang World Press còn có những cái tên đình đám khác như Tuyết Như, Thiên Ân, Kiều Diễm, Tuệ Anh, Minh Phượng. Đây đều là những người đẹp sở hữu nhan sắc ấn tượng, kỹ năng trình diễn tốt và đều có cơ hội chạm tay tới chiếc vương miện chính thức đầu tiên của Miss Grand Vietnam.

Mới đây, sau những lùm xùm về màn hô tên quá mức gây tranh cãi của đêm Chung khảo, BTC cuộc thi cũng đã cam đoan sẽ có một phiên bản hô tên sang trọng và đúng mực trong đêm Chung kết. Vì đây vốn là “đặc sản” không thể thiếu trong format của các cuộc thi Miss Grand International.

Đêm Chung kết toàn quốc Miss Grand Vietnam (Hoa hậu Hoà Bình Việt Nam) 2022 sẽ được phát sóng trực tiếp lúc 19h00 ngày 1/10/2022 trên các nền tảng Facebook, YouTube, TikTok của cuộc thi.