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Hoa hậu

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Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026: Dàn nữ sinh trường top khoe nhan sắc đời thực, có cô gái nói 6 ngoại ngữ

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TPO - Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc diễn ra từ 7h ngày 29/7 tại Khách sạn Sheraton Hanoi West (Hà Nội). Sự kiện có khoảng gần 200 thí sinh tham dự.

report Vẻ đẹp nguyên bản của thí sinh Hoa hậu Việt Nam
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Hàng trăm thí sinh đang có mặt tại địa điểm Vòng Sơ khảo khu vực miền bắc Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Phần lớn thí sinh là những cô gái 18,19 tuổi. Họ chia sẻ cảm xúc hồi hộp, phấn khích khi lần đầu đến với cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia.
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Những cô gái tự tin khoe tài năng, cá tính, khát khao cống hiến.
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Hai nữ sinh gây ấn tượng nhờ khả năng ngoại ngữ.
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Thí sinh được khuyến khích chọn váy tôn dáng.
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Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 vẫn kiên định với tiêu chí vẻ đẹp nguyên bản. Đối với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, vẻ đẹp tự nhiên của con gái Việt Nam là giá trị cốt lõi, góp phần hình thành nên phẩm chất tốt đẹp của họ. Đến trưa 29/7, gần 100 cô gái đã hoàn thành phần đo nhân trắc học.
report Thí sinh đàn, hát, khoe khả năng ngoại ngữ
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Thí sinh tự tin với khả năng nói gần 10 ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hàn Quốc, tiếng Tây Ban Nha...
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Nữ sinh khoe dáng với trang phục thanh lịch.
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Các cô gái trẻ khoe tài đàn, hát để khuấy động không khí.
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Các cô gái nhận được nhiều lời động viên trước khi bước vào phòng phỏng vấn kín.
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Sự chân thành là chìa khóa để thí sinh thể hiện bản thân, ghi điểm với giám khảo.
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Nhan sắc những nữ sinh muốn chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.
report Thí sinh chinh phục giám khảo ở sự chân thành
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Phòng phỏng vấn kín ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là cơ hội để thí sinh khoe tài năng, giới thiệu sâu về bản thân, cho thấy khát khao cống hiến ở cuộc thi sắc đẹp danh giá.
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Ban giám khảo đặt nhiều câu hỏi để thí sinh thể hiện cá tính, sự hiểu biết.
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Đại diện ban tổ chức cũng dành nhiều lời khuyên cho các cô gái, nhắn nhủ thí sinh hãy là chính mình, chinh phục giám khảo bằng sự chân thành.
report Những cô gái đến từ Đại học Kinh tế Quốc dân
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Vòng Sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại khách sạn Sheraton West Hà Nội từ sáng 29/7. Trong số hàng trăm thí sinh đăng ký tham gia có nhiều gương mặt đến từ Đại học Kinh tế Quốc dân.
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Các cô gái có mặt tại địa điểm tổ chức sơ khảo từ sớm. Ai cũng chuẩn bị cho mình diện mạo xinh đẹp và chỉn chu nhất, sẵn sàng cho bước đầu tiên trên hành trình chinh phục vương miện nhan sắc.
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Đại học Kinh tế Quốc dân được xem là một trong những "cái nôi" nổi bật của các Hoa hậu và Á hậu Việt Nam. Cái tên tiêu biểu nhất là Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà. Cô đăng quang khi đang là sinh viên chuyên ngành Luật kinh doanh của trường. Ngoài ra, trường còn có Bùi Phương Nga, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2028, và Trịnh Thùy Linh, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2022.
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Thí sinh Nguyễn Minh Châu, 20 tuổi, sinh viên năm ba ngành Quản trị điều hành thông minh. Cô cho biết lựa chọn Hoa hậu Việt Nam để thử sức vì biết đây là cuộc thi lâu đời và uy tín nhất cả nước. Người đẹp Gen Z cũng vui và tự hào khi đến từ ngôi trường có nhiều hoa và á hậu nổi tiếng.
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Thí sinh Hoàng Thị Hà Phương, sinh viên năm tư ngành Tài chính tiên tiến thuộc Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE - Đại học Kinh tế Quốc dân, gây ấn tượng với chiếc váy quây trắng - tím bồng bềnh. Cô cho biết hồi hộp trước phần thi nhân trắc học.
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Bùi Mai Linh, sinh viên năm ba ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, cũng dậy từ tinh mơ để sửa soạn cho bản thân xinh đẹp, chỉnh tề nhất có thể, sẵn sàng tỏa sáng trong vòng sơ khảo phía Bắc. Nữ sinh 20 tuổi cho biết rất vui khi biết chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 lựa chọn Hải Phòng làm nơi tổ chức. Cô quyết tâm thể hiện hết sức mình để có thể được tỏa sáng trên sân khấu tại quê nhà. Hình mẫu lý tưởng của Bùi Mai Linh là Hoa hậu Mai Phương Thúy. Sắc đẹp và trí tuệ của đàn chị truyền cảm hứng cho cô nhiều.
report Khoảng 70 thí sinh đã hoàn thành đo nhân trắc học

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 vẫn kiên định với tiêu chí vẻ đẹp nguyên bản. Đối với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, vẻ đẹp tự nhiên của con gái Việt Nam là giá trị cốt lõi, góp phần hình thành nên phẩm chất tốt đẹp của họ.

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Dàn thí sinh đổ bộ Vòng Sơ khảo khu vực miền Bắc.

Ở Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực miền Bắc, thí sinh tiến hành đo nhân trắc. Quy trình được thực hiện bởi đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cao.

Khoảng 11h30, 70 thí sinh đã hoàn thành đo nhân trắc.

Các thí sinh có quyền trao đổi và yêu cầu kiểm tra lại kết quả.

report Diễn viên phim giờ vàng thi Hoa hậu Việt Nam
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Thí sinh Nguyễn Thị Trinh - sinh năm 2005 - tham gia phim giờ vàng Mùa hè năm ấy lên sóng VTV từ 3/8.
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Nguyễn Thị Trinh là sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.
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Để chuẩn bị cho cuộc thi, Trinh dành nhiều tháng tập catwalk, gym, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử.
report Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 nói 6 ngoại ngữ
report Cận nhan sắc dàn thí sinh
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Nguyễn Yến Trang (SN 2006, quê Hà Nội), sinh viên Đại học Thủ đô Hà Nội, cho biết cô không giấu được sự hồi hộp khi lần đầu góp mặt tại vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam. Người đẹp ấn tượng trước dàn thí sinh đồng trang lứa vì "ai cũng xinh đẹp, năng lượng và tự tin".
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Yến Trang xem cuộc thi là cơ hội để nhìn lại bản thân, nhận ra những điểm còn hạn chế và tiếp tục hoàn thiện. Từng là một cô gái khá nhút nhát, cô dành gần một năm chuẩn bị cho Hoa hậu Việt Nam bằng cách rèn luyện kỹ năng, sự tự tin và phong thái.
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Gia đình biết cô đăng ký dự thi nhưng không tạo áp lực về thành tích. "Em mong có thể vào Top 3, nhưng điều quan trọng hơn là được trưởng thành sau cuộc thi", cô chia sẻ. Yến Trang cho biết cô yêu thích Hoa hậu Việt Nam bởi cuộc thi luôn tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, nguyên bản của người phụ nữ Việt.
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Phạm Thị Hậu (SN 2005, váy xanh) cho biết cô và một người bạn đã rủ nhau cùng đăng ký dự thi sau nhiều năm ấp ủ ước mơ. Người đẹp cũng thức gần như trắng đêm, dậy từ 3h sáng để trang điểm và có mặt tại địa điểm sơ khảo từ 6h30, là một trong những thí sinh đến sớm nhất.
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Vũ Thị Khánh Vi (SN 2004), cựu sinh viên Đại học Ngoại thương, từng đoạt danh hiệu Người đẹp Toàn năng tại cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương. Sau khi hoàn thành việc học, cô quyết định đăng ký Hoa hậu Việt Nam như một dấu mốc để bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.
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Nguyễn Thị Trinh (SN 2005, quê Nghệ An), sinh viên Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, cho biết cô gần như thức trắng đêm trước ngày sơ khảo vì hồi hộp. Người đẹp lo lắng về các phần thi nhân trắc học, phỏng vấn kín với ban giám khảo.
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Phạm Thu Anh (SBD 80), quê Bắc Kạn, người dân tộc Tày, vừa tốt nghiệp Học viện Ngân hàng và đang có dự định học cao học. Cô từng vượt qua vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 nhưng buộc phải rút lui vì lý do sức khỏe. Bốn năm sau, Thu Anh quyết định trở lại để hoàn thành giấc mơ còn dang dở.
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Người đẹp cho biết cô đã cố gắng ngủ sớm trước ngày sơ khảo nhưng vẫn hồi hộp đến mức thức giấc nhiều lần. Thu Anh mong ban giám khảo cảm nhận được sự chân thành và cá tính của mình.
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Đoàn Hải Lan (SBD 52, Hà Nội), tốt nghiệp Đại học Điện lực, cho biết bản thân vốn khá nhút nhát. Dù nhiều lần được bạn bè và người thân động viên tham gia các cuộc thi nhan sắc, cô chỉ quyết định đăng ký Hoa hậu Việt Nam khi cảm thấy đã đủ tự tin và có sự chuẩn bị nghiêm túc.
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Theo nhiều thí sinh, điều khiến họ lựa chọn Hoa hậu Việt Nam là uy tín lâu năm cùng tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên.
report Cô gái Tày khoe nhan sắc rạng rỡ
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Thí sinh Nguyễn Ngọc Mai - dân tộc Tày - tự tin diện trang phục truyền thống ở Vòng Sơ khảo khu vực miền Bắc.
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Người đẹp chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, giản dị nhưng vẫn tôn lên đường nét trên gương mặt.
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Nhiều cô gái cho thấy sự tự tin, sẵn sàng chinh phục danh hiệu cao quý nhất.
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Ở Vòng Sơ khảo, các cô gái được tạo điều kiện khoe tài năng, giới thiệu về quê hương, gia đình.
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Ban tổ chức khuyến khích thí sinh mặc váy có độ dài trên đầu gối khoảng 10 cm hoặc quần dài ôm sát.
report Hoa hậu Hà Trúc Linh tìm người kế nhiệm
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Sau một năm đăng quang, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh đón nhận dấu mốc mới trong hành trình đương nhiệm với vai trò giám khảo tại Vòng sơ khảo khu vực phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Hà Nội ngày 29/7.
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Đối với Hà Trúc Linh, việc trở thành giám khảo khi đang là đương kim Hoa hậu Việt Nam mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt. Chia sẻ với Tiền Phong, người đẹp cho biết cô cảm thấy vinh dự khi được ban tổ chức tin tưởng giao nhiệm vụ đồng hành cùng cuộc thi ở cương vị giám khảo.
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Theo Hà Trúc Linh, đây không chỉ là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực trong suốt nhiệm kỳ mà còn là trách nhiệm lớn khi góp phần tìm kiếm gương mặt sẽ kế nhiệm.
report Lựa chọn Hoa hậu Việt Nam vì độ uy tín và tiêu chí vẻ đẹp tự nhiên
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Thí sinh Vũ Hồng Hạnh.

Vũ Hồng Hạnh (SN 2003, quê Phú Thọ) từng vào Top 5 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025, vì vậy cô tự tin hơn khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026. Người đẹp cho biết khoảng thời gian sau cuộc thi trước giúp cô tích lũy thêm kinh nghiệm về trình diễn, giao tiếp và đặc biệt là kỹ năng phỏng vấn.

Theo Hồng Hạnh, điểm cô muốn cải thiện nhất vẫn là khả năng ứng xử trước ban giám khảo. "Tôi hy vọng có thể vượt qua chính mình và đạt được một cột mốc mới tại Hoa hậu Việt Nam", cô nói.

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Thí sinh Phạm Thu Anh.

Phạm Thu Anh (SBD 80), quê Bắc Kạn, người dân tộc Tày, vừa tốt nghiệp Học viện Ngân hàng và đang có dự định học cao học. Cô từng vượt qua vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 nhưng buộc phải rút lui vì lý do sức khỏe. Bốn năm sau, Thu Anh quyết định trở lại để hoàn thành giấc mơ còn dang dở.

Người đẹp cho biết cô đã cố gắng ngủ sớm trước ngày sơ khảo nhưng vẫn hồi hộp đến mức thức giấc nhiều lần. Thu Anh mong ban giám khảo cảm nhận được sự chân thành và cá tính của mình thay vì một hình ảnh được chuẩn bị quá kỹ. Cô thừa nhận phần thi nhân trắc học là thử thách khiến bản thân lo lắng nhất, song tin tưởng vào quy trình tổ chức chuyên nghiệp của Hoa hậu Việt Nam.

Lấy Hoa hậu Đỗ Thị Hà làm hình mẫu bởi hình ảnh đẹp và sức lan tỏa tích cực sau đăng quang, Thu Anh mong nếu có cơ hội tiến sâu góp phần quảng bá văn hóa, con người và những điểm đến của quê hương Bắc Kạn.

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Thí sinh Đoàn Hải Lan.

Đoàn Hải Lan (SBD 52, Hà Nội), tốt nghiệp Đại học Điện lực, cho biết bản thân vốn khá nhút nhát. Dù nhiều lần được bạn bè và người thân động viên tham gia các cuộc thi nhan sắc, cô chỉ quyết định đăng ký Hoa hậu Việt Nam khi cảm thấy đã đủ tự tin và có sự chuẩn bị nghiêm túc.

Theo Hải Lan, điều khiến cô lựa chọn Hoa hậu Việt Nam là uy tín lâu năm cùng tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên. Người đẹp có năng khiếu múa và mong muốn thể hiện tốt nhất trong phần gặp gỡ ban giám khảo. Dù chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào trước đây, cô tin sự chân thành và tinh thần sẵn sàng học hỏi sẽ là lợi thế của mình.

report Những thí sinh đầu tiên kiểm tra nhân trắc học

Sau khi được phổ biến quy chế thi, các thí sinh bước vào phần thi nhân trắc học. Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, vẻ đẹp tự nhiên là yếu tố quan trọng hàng đầu. Do đó, nhân trắc học luôn là phần thi đầu tiên và giữ vai trò quyết định. Năm nay, ban tổ chức mời đội ngũ bác sĩ uy tín hàng đầu của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đến kiểm tra nhân trắc học cho các thí sinh. Họ là những người có chuyên môn cao, đảm bảo công bằng cho thí sinh và đáp ứng được yêu cầu của cuộc thi.

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Nhà báo Trần Thị Thu Hà thảo luận với các bác sĩ trước khi bắt đầu phần thi nhân trắc học.
Những thí sinh đầu tiên của phần thi nhân trắc học.
report Phó trưởng ban tổ chức phổ biến quy chế dự thi

Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức, phổ biến quy chế dự thi và hướng dẫn các nội dung Vòng Sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

“Chân thành” là lời khuyên mà nhà báo Thu Hà nhắn gửi đến các thí sinh. Theo bà, ban giám khảo là những người có kinh nghiệm, trong khi ban tổ chức góp mặt trong nhiều mùa thi, tất cả đều có khả năng nhìn nhận và đánh giá con người. Do đó, chân thành là điều quan trọng nhất tại vòng sơ khảo, từ đó tạo được thiện cảm và sự kết nối.

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Nhà báo Trần Thị Thu Hà phổ biến quy chế dự thi và hướng dẫn các nội dung vòng sơ khảo.
report 'La bàn' để mỗi thí sinh hoàn thiện bản thân

Phát biểu khai mạc Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam khu vực miền Bắc, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - khẳng định gần bốn thập kỷ, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam luôn kiên định với bốn giá trị cốt lõi: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Đó không chỉ là tiêu chí lựa chọn thí sinh, mà còn là “la bàn” để mỗi cô gái trưởng thành hơn sau hành trình này, để hoàn thiện bản thân và trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.

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Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - động viên thí sinh ở buổi Sơ khảo.

Trong gần bốn thập kỷ ấy, rất nhiều Hoa hậu, Á hậu và người đẹp trưởng thành từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, tiếp tục học tập, lao động, cống hiến trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều đó cho thấy, giá trị của Hoa hậu Việt Nam không dừng lại ở chiếc vương miện, mà được tiếp nối bằng những đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Đó không chỉ là tiêu chí lựa chọn thí sinh, mà còn là “la bàn” để mỗi cô gái trưởng thành hơn sau hành trình này, để hoàn thiện bản thân và trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.

Trong gần bốn thập kỷ ấy, nhiều Hoa hậu, Á hậu và người đẹp trưởng thành từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, tiếp tục học tập, lao động, cống hiến trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều đó cho thấy, giá trị của Hoa hậu Việt Nam không dừng lại ở chiếc vương miện, mà được tiếp nối bằng những đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

"Ban tổ chức và ban giám khảo sẽ lựa chọn những gương mặt tiếp tục bước vào hành trình Hoa hậu Việt Nam năm 2026. Nhưng, cuộc thi này chưa bao giờ chỉ là hành trình tìm kiếm người đội vương miện. Đó còn là hành trình để mỗi cô gái nhận ra mình có thể mạnh mẽ hơn những gì mình từng nghĩ, bản lĩnh hơn những gì mình từng tin và tỏa sáng theo cách rất riêng của chính mình", nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Dù kết quả thế nào, khi đến với Vòng Sơ khảo phía Bắc, mỗi thí sinh đều có thể mỉm cười và tự hào vì mình đã có một trải nghiệm đẹp cùng Hoa hậu Việt Nam.

Hành trình của Hoa hậu Việt Nam còn ở phía trước, và Vòng Sơ khảo là điểm khởi đầu. Có những ước mơ sẽ được chắp cánh. Và rất có thể, trong số các bạn có mặt tại sự kiện, sẽ có người bước lên sân khấu chung kết tại thành phố Hải Phòng để đón nhận chiếc vương miện của Hoa hậu Việt Nam năm 2026.

"Chúng tôi tin rằng, mỗi cô gái có mặt tại đây đều có vẻ đẹp riêng, và mỗi vẻ đẹp xứng đáng được lắng nghe, được ghi nhận và được trao cơ hội tỏa sáng", nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ.

report Đến với Hoa hậu Việt Nam để bước ra khỏi vùng an toàn

Nguyễn Thị Trinh (SN 2005, quê Nghệ An) - sinh viên Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội - cho biết cô gần như thức trắng đêm trước ngày sơ khảo vì hồi hộp. Người đẹp lo lắng về các phần thi nhân trắc học, phỏng vấn kín với ban giám khảo và không biết mình có thể vượt qua vòng sơ khảo hay không.

Trinh cho biết cô đã ấp ủ giấc mơ Hoa hậu Việt Nam từ lâu và quyết định đăng ký để thử thách bản thân. Nhiều người nhận xét cô có nét giống Hoa hậu Đỗ Thị Hà, điều này vừa tạo động lực vừa khiến cô thêm quyết tâm chinh phục vương miện. Để chuẩn bị cho cuộc thi, Trinh dành nhiều tháng tập catwalk, gym, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử và giảm 5 kg.

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Nguyễn Thị Trinh quyết tâm chinh phục vương miện.

Phạm Thị Hậu (SN 2005) cho biết cô và một người bạn đã rủ nhau cùng đăng ký dự thi sau nhiều năm ấp ủ ước mơ. Người đẹp cũng thức gần như trắng đêm, dậy từ 3h sáng để trang điểm và có mặt tại địa điểm sơ khảo từ 6h30, là một trong những thí sinh đến sớm nhất. Để chuẩn bị cho Hoa hậu Việt Nam 2026, cô giảm 4 kg, tập gym khoảng 3 tiếng mỗi ngày và rèn luyện kỹ năng catwalk.

Từng tham gia một số cuộc thi hoa khôi, đây là lần đầu cô góp mặt ở đấu trường nhan sắc cấp quốc gia. Cô mong có dịp gặp Hoa hậu Trúc Linh, người đẹp mà cô yêu mến bởi sự nhẹ nhàng, khiêm tốn và tri thức. Theo Hậu, Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi hướng đến hình mẫu người phụ nữ không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn có văn hóa, tri thức và khả năng lan tỏa những giá trị tích cực.

Vũ Thị Khánh Vi (SN 2004), cựu sinh viên Đại học Ngoại thương, từng đoạt danh hiệu Người đẹp Toàn năng tại cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương. Sau khi hoàn thành việc học, cô quyết định đăng ký Hoa hậu Việt Nam như một dấu mốc để bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Khánh Vi dành khoảng ba tháng chuẩn bị cho cuộc thi với các kỹ năng catwalk, trình diễn, đồng thời phát huy thế mạnh múa, hát và dẫn chương trình. Người đẹp thừa nhận phần phỏng vấn kín khiến cô hồi hộp nhất vì đây là cơ hội trực tiếp gặp gỡ ban giám khảo. Cô cũng bày tỏ sự tò mò khi lần đầu được gặp MC Trần Ngọc ngoài đời.

"Tôi hy vọng có thể đi thật sâu tại cuộc thi. Với tôi, giá trị lớn nhất không chỉ là kết quả mà còn là hành trình được học hỏi và trưởng thành. Khi gặp nhiều thí sinh xinh đẹp, tài năng, tôi càng thấy Hoa hậu Việt Nam là một sân chơi danh giá bậc nhất và mong có cơ hội bước vào nhà chung để tiếp tục hoàn thiện bản thân", Khánh Vi chia sẻ.

report Thí sinh dậy từ 4h sáng chuẩn bị đi thi Hoa hậu Việt Nam 2026
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Thí sinh Nguyễn Yến Trang tự tin về nhan sắc và trạng thái tinh thần tại sơ khảo khu vực phía Bắc.

Về lý do đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, thí sinh Nguyễn Yến Trang, đến từ Hà Nội, chia sẻ bản thân đang ở độ tuổi đẹp nhất và được nhiều người động viên nên cô muốn thử sức một lần.

Nữ sinh ngành sư phạm tiết lộ phải thức dậy từ 4h sáng để chuẩn bị váy áo, trang điểm. Trời mưa khiến việc đi lại có phần bất tiện. Tuy nhiên, cô khẳng định những trở ngại đó chỉ là nhỏ nhặt, không đáng kể so với sự háo hức được tham gia đấu trường sắc đẹp uy tín số một nước ta.

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Bùi Mai Linh cho biết chuẩn bị kỹ về cả trang phục, tóc tai và tinh thần để sẵn sàng cho hành trình đầu tiên tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

Cũng như Yến Trang, thí sinh Bùi Mai Linh dậy từ tinh mơ để sửa soạn cho bản thân xinh đẹp, chỉnh tề nhất có thể, sẵn sàng tỏa sáng trong vòng sơ khảo phía Bắc.

Nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết rất vui khi biết chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 lựa chọn Hải Phòng - quê hương cô - làm nơi tổ chức. Cô quyết tâm thể hiện hết sức mình để có thể được tỏa sáng trên sân khấu tại quê nhà.

Hình mẫu lý tưởng của Bùi Mai Linh là Hoa hậu Mai Phương Thúy. Sắc đẹp và trí tuệ của đàn chị truyền cảm hứng cho cô nhiều.

report Các cô gái sẵn sàng chinh phục Vòng Sơ khảo
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Cận nhan sắc nữ sinh tham gia Sơ khảo khu vực miền Bắc của Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Thí sinh Đoàn Hải Lan sinh năm 2001 đến từ Hà Nội.
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Thí sinh Nguyễn Ngọc Diệp đến từ Quảng Ninh sẵn sàng chinh phục Vòng Sơ khảo.
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Thí sinh Nguyễn Yến Trang đến từ Hà Nội chọn trang phục váy trắng gợi cảm.
report Ban giám khảo Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc

1. Đạo diễn Hoàng Công Cường

2. Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa

3. Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội

4. Họa sĩ/ca sĩ Phan Minh Châu

5. MC Trần Ngọc

6. Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh

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Đạo diễn Hoàng Công Cường, Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, MC Trần Ngọc, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh đồng hành với ban tổ chức cuộc thi để tìm ra những thí sinh nổi bật nhất ở Sơ khảo phía Bắc.
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Đạo diễn Hoàng Công Cường và ca sĩ, họa sĩ Phan Minh Châu.
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MC Trần Ngọc được yêu mến nhờ sự năng động, gần gũi với giới trẻ.
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Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa có nhiều kinh nghiệm chấm thi Hoa hậu Việt Nam.
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Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền có lợi thế trong việc đánh giá khả năng ứng xử và bản lĩnh của thí sinh khi đối diện các tình huống thực tế. Đây cũng là những yếu tố được chú trọng trong cuộc thi.
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Hoa hậu Hà Trúc Linh truyền cảm hứng cho hàng trăm cô gái đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam.
report Những thí sinh đầu tiên có mặt
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Sáng sớm 29/7, nhiều cô gái có mặt từ sớm ở địa điểm tổ chức Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc.
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Các thí sinh được khuyến khích chuẩn bị kỹ lưỡng về ngoại hình, chuẩn bị trang phục và giấy tờ cần thiết để có màn thể hiện tốt nhất.
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Về trang điểm và làm tóc, thí sinh được khuyến khích lựa chọn phong cách nhẹ nhàng, tự nhiên, thanh lịch nhằm tôn lên đường nét và vẻ đẹp riêng. Các cô gái cho thấy sự tự tin, sẵn sàng thể hiện tài năng trước ban giám khảo.
report Gần 200 thí sinh tới Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam phía Bắc

Sau chuỗi sự kiện tuyển sinh sôi động ở nhiều đại học lớn trên phạm vi cả nước, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đã nhận được hàng trăm hồ sơ đăng ký của thí sinh. Trong đó, nhiều thí sinh là hoa, á khôi từ các cuộc thi nhan sắc trong nước, có ngoại hình nổi bật và khát khao cống hiến những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc diễn ra từ 7h ngày 29/7 tại Khách sạn Sheraton Hanoi West (Hà Nội). Sự kiện có khoảng gần 200 thí sinh tham dự.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam luôn giữ vững tiêu chí đề cao vẻ đẹp tự nhiên. Thí sinh sẽ trải qua phần kiểm tra nhân trắc, phỏng vấn kín với giám khảo ở Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam. Ban tổ chức, ban giám khảo cũng tạo điều kiện để các cô gái khoe tài năng, sở trường.

Khi tham dự Sơ khảo, mỗi thí sinh bắt buộc mang theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu bản gốc.

Bên cạnh đó, những ứng viên từng đạt danh hiệu Hoa hậu, Á hậu, Hoa khôi, Á khôi hoặc các danh hiệu nhất, nhì, ba tại các cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh, thành phố, ngành hoặc khu vực diễn ra trong năm 2023 và 2024 cần chuẩn bị thêm bản sao công chứng giấy chứng nhận thành tích (nếu có).

Nhóm PV
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