Soi đồ diễn BLACKPINK tại Coachella: Được D&G thiết kế riêng, món đồ đắt nhất thuộc về ai?

HHT - Khoảng một nửa set đồ mà BLACKPINK mặc tại Coachella 2023 đều được các nhà mốt đình đám thiết kế riêng. Lisa đã diện trang phục của nhà thiết kế gốc Việt. Trong khi Rosé là thành viên đeo trang sức đắt đỏ nhất.

Tại đêm diễn đầu tiên ở Coachella 2023, mỗi thành viên của BLACKPINK lần lượt thay 3 set đồ khác nhau (gồm 2 set dành cho sân khấu chung và 1 set riêng cho sân khấu solo). Trong đó trang phục ở phần biểu diễn nhóm được 2 thương hiệu Dolce & Gabbana và Grace Elwood thiết kế riêng cho BLACKPINK.

Ngoại trừ Lisa, outfit đen hồng được các cô gái mặc khi bắt đầu buổi biểu diễn đều được Dolce & Gabbana (D&G) thiết kế. Nhà mốt này đã thiết kế trang phục cho cả 4 thành viên, nhưng chỉ có 3 mẫu của Rosé, Jennie và Jisoo được chọn.

Thiết kế của Michael Ngô - NTK gốc Việt đã được chọn cho Lisa thay cho mẫu của D&G. Chiếc quần soóc dây đã được đính thêm phần vải hồng để tạo sự đồng bộ với set đồ của 3 thành viên còn lại.

Set đồ của Jennie được kết hợp từ mẫu halter bodysuit và spiral cut-out single sleeve của thương hiệu RUI. Hai thiết kế này có tổng giá hơn 19,7 triệu VNĐ. Bốt cao được Jennie diện tới từ hãng MM6 Maison Margiela có giá 990 Euro (gần 25,5 triệu VNĐ).

YUEQI QI là nhà mốt đã tạo nên chiếc laser cut bodysuit trong sân khấu solo MONEY của Lisa. Thiết kế này đã được stylist biến tấu và kết hợp với chiếc bodysuit của Mugler để tạo nên diện mạo "cực chiến" cho em út BLACKPINK.

Trong sân khấu On The Ground, Rosé diện chiếc váy xuyên thấu đã được tinh chỉnh lại từ thương hiệu Paco Rabanne, nó nằm trong bộ sưu tập mùa Xuân 2023 của nhà mốt. Nữ idol diện bốt của Dr. Martens có giá 420 USD (hơn 9,8 triệu VNĐ). Bộ vòng cổ được Rosé đeo tới từ Tiffany & Co. có giá 3.500 USD (hơn 82,2 triệu VNĐ). Tuy nhiên, đây vẫn không phải món phụ kiện đắt đỏ nhất đêm diễn.

Khi thay đồ để trở lại phần biểu diễn nhóm sau đó, Rosé đã đeo thêm một chiếc vòng cổ được làm từ vàng trắng đính kim cương của Tiffany & Co. có giá 75.000 USD (hơn 1,7 tỷ đồng).

BLACKPINK sẽ trở lại Coachella 2023 với một đêm biểu diễn nữa vào 11 giờ ngày 23/4 tới đây (theo giờ Việt Nam). Một "mini fashion show" khác hứa hẹn sẽ tiếp tục được BLACKPINK mở ra trong đêm diễn này.