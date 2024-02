Soi "profile" diễn viên có lượng theo dõi instagram tăng gấp 170 lần nhờ đóng "Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi"

HHT - Choi Gyuri thủ vai Yoo Hee Yeon, em gái của Yoo Ji Hyuk (Na In Woo) trong "Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi" (Marry My Husband). Cùng với cơn sốt của phim, tên tuổi của Gyuri cũng tới gần hơn với công chúng, được khán giả yêu mến vì nét diễn đáng yêu.

Ngay từ những tập đầu của Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi, Yoo Hee Yeon đã là một trong những nhân vật được khán giả yêu mến vì độ đáng yêu. Cô là em gái của nam chính Ji Hyuk, tiểu thư nhà tài phiệt ẩn mình để làm việc như một nhân viên bình thường. Hee Yeon chính là người tạo nên cú chuyển đột phá về hình tượng cho Ji Won (Park Min Young), là ánh sáng ấm áp đầu tiên khiến Ji Won có thêm động lực để thay đổi đời mình.

Vì thế, dù không có nhiều thời lượng lên hình nhưng Choi Gyuri vẫn gây được ấn tượng tốt trong mắt khán giả. Nữ diễn viên được nhận xét là người làm sống dậy Hee Yeon bản tiểu thuyết, web-toon.

Cơn sốt và độ nổi tiếng tăng vọt từ Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi giúp Choi Gyuri thu về lượng lớn người hâm mộ. Bằng chứng rõ nhất là lượng theo dõi (follow) trên Instagram cá nhân của cô tăng thấy rõ.

Trước khi phim lên sóng, Instagram của Gyuri chỉ có khoảng hơn 2.000 người follow, nhưng tính tới hiện tại (20/2), con số đã tăng gấp khoảng 172 lần, vượt mốc 344.000 lượt theo dõi.

Những hình ảnh được Choi Gyuri cập nhật trên Instagram cũng có nhiều điểm tương đồng với vai diễn Hee Yeon, đáng yêu và gần gũi tựa em gái nhà bên có nụ cười tỏa nắng. Không thuộc top nhan sắc nữ thần, Choi Gyuri gây ấn tượng nhờ nét mặt bầu bĩnh cùng nguồn năng lượng tươi sáng.

Ngoài Instagram cá nhân, Gyuri cũng lập một trang Instagram khác dành riêng để cập nhật về mèo cưng. Theo những gì được đăng tải, nữ diễn viên Gen Z đã có chuyến dạo chơi tại Việt Nam vào đầu năm 2023. Và sắp tới đây, cô sẽ có dịp trở lại đất nước hình chữ S xinh đẹp cùng dàn diễn viên và ê-kípCô Đi Mà Lấy Chồng Tôi trong chuyến nghỉ dưỡng.

Choi Gyuri sinh năm 2000, cô hiện hoạt động dưới trướng Hook Ent - cùng công ty chủ quản với Park Min Young. Gyuri biết chơi một số nhạc cụ dân tộc, có tài hội họa. Lần đầu tiên cô xuất hiện trên màn ảnh là với vai trò diễn viên khách mời trong bộ phim Uncle (2021), sau đó là tham gia với tư cách diễn viên phụ trong các bộ phim Rookie Cops, Battle for Happiness, Behind Every Star.