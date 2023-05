Soi trang sức của Rosé tại Cannes 2023, thấy rõ độ cưng của Tiffany & Co. với nữ đại sứ

HHT - Chuẩn bị cho lần xuất hiện đầu tiên của Rosé (BLACKPINK) tại một trong những liên hoan phim (LHP) lớn nhất thế giới Cannes 2023, cả Saint Laurent và Tiffany & Co. đều đầu tư mạnh cho nàng đại sứ.

Nhận lời mời từ giám đốc sáng tạo của Saint Laurent, Rosé đã có mặt tại ngày thứ hai của LHP Cannes 2023 với tư cách Đại sứ toàn cầu, theo dõi buổi công chiếu phim ngắn Strange Way Of Life do nhà mốt sản xuất.

Để diện mạo của nàng Đại sứ chỉn chu nhất trong lần xuất hiện đầu tiên trên thảm đỏ Cannes, Rosé xuất hiện trong chiếc đầm đen sang trọng được Saint Laurent thiết kế riêng. Chiếc váy khoe trọn bờ vai thanh mảnh và lưng trần của Rosé, giúp nữ idol vừa thanh lịch vừa quyến rũ.

Thương hiệu Tiffany & Co. cũng không bỏ qua cơ hội này để thể hiện độ cưng chiều dành cho "con gái cưng". Để nàng Đại sứ tỏa sáng hơn trên thảm đỏ của sự kiện điện ảnh quốc tế đình đám này, Tiffany & Co. đã chọn cho Rosé trang sức được lấy từ bộ sưu tập cao cấp.

Khuyên tai và chiếc nhẫn mà Rosé đeo trên thảm đỏ được chế tác tinh xảo từ đá sapphire, đính kim cương và vàng trắng. Đôi khuyên tai chưa được định giá cụ thể, trong khi chiếc nhẫn soleste có giá khoảng 11.500 USD (gần 270 triệu VNĐ).

Đầu tư từ Saint Laurent và Tiffany & Co. cho "con gái cưng" Rosé là hoàn toàn xứng đáng và thành công khi cô có màn xuất hiện ấn tượng trên thảm đỏ. Không chỉ trở thành cái tên "nhảy múa" trên top thịnh hành toàn cầu, Rosé còn được các tạp chí thời gian lớn như Vogue, W Magazine... gọi tên trong danh sách ngôi sao mặc đẹp nhất ngày thứ hai tại LHP Cannes 2023.