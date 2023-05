Sơn Tùng M-TP ra mắt ca khúc tiếng Anh, phần lời khiến netizen réo tên Thiều Bảo Trâm

HHT - 0h ngày 5/5, Sơn Tùng M-TP chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc mang tên "Making My Way". Trái với mong đợi của đông đảo khán giả, giọng ca gốc Thái Bình lại không thực hiện MV cho lần trở lại này.

Sau nhiều động thái "thả thính", Sơn Tùng M-TP chính thức trở lại đường đua âm nhạc sau một năm vắng bóng kể từ MV bị phạt There's No One At All. Nam ca sĩ kiêm hết mọi vai trò từ sáng tác đến sản xuất trong lần trở lại này. Giọng ca Chúng Ta Của Hiện Tại cũng khiến người hâm mộ tò mò khi thông báo tiếp tục ra mắt một sản phẩm âm nhạc khác liền sau Making My Way.

Making My Way là ca khúc có lời hoàn toàn bằng tiếng Anh và bản phối hiện đại, sôi động. Bên cạnh việc phát huy thế mạnh giai điệu Reggage bắt tai, sản phẩm comeback của Sơn Tùng M-TP cũng nhận về nhiều lời khen cho phần lời thú vị. Tuy nhiên một số ý kiến nhận xét rằng giọng ca gốc Thái Bình hát tiếng Anh chưa thực sự rõ lời, phần nào ảnh hưởng đến trải nghiệm của người nghe.

Phần lời của bài hát mang nhiều chi tiết khiến người hâm mộ liên tưởng đến lùm xùm tình cảm giữa nam ca sĩ và "bạn gái tin đồn" Thiều Bảo Trâm hồi đầu năm 2021. "Không có bằng chứng/ Chưa từng biết mình chỉ từng là một con rối, nhưng giờ đây những chiêu trò của em chẳng còn khiến tôi sợ hãi/ Chúc em sống thật tốt tại vương quốc mà tôi đã tạo nên".

Gặp gỡ khán giả trong buổi livestream trên TikTok, Sơn Tùng không giấu được niềm hạnh phúc: “Tuy rằng sinh năm 1994, nhưng với 10 năm trong nghề có thể xem là một trong những người già nhất. Với những sự cố gắng hơn 10 năm qua, sự động viên của mọi người tạo nhiều động lực để Tùng thay đổi, cống hiến, làm những điều không dám làm. Với sự tiếp cận bài hát lần này không hề mới, tôi đã làm rất lâu và nay chỉ là đúng dịp để làm lại. Hi vọng mọi người sẽ yêu thương bằng cách nghe thật nhiều ca khúc, hãy nhắm mắt lại và kết nối với nhau qua âm nhạc…”

Chỉ sau vài giờ ra mắt, MV Making My Way đã đạt #1 YouTube Trending Việt Nam và xuất hiện trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Người hâm mộ kì vọng rằng với sản phẩm comeback này, Sơn Tùng M-TP sẽ tiếp tục phá vỡ các kỷ lục trước của mình.