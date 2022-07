Sơn Tùng M-TP ra MV mới cho "There’s No One At All", netizen nghi "khịa" Thiều Bảo Trâm

HHT - Sau những lùm xùm khiến MV "There's No One At All" bị gỡ bỏ, mới đây Sơn Tùng M-TP đã cho ra mắt một phiên bản hoàn toàn mới của ca khúc này vào đúng dịp sinh nhật nam ca sĩ.

Sản phẩm lần này của Sơn Tùng M-TP mang hơi hướng của những bản tình ca ngọt ngào. Toàn bộ hình ảnh trong phiên bản mới của There’s No One At All là cảnh nam ca sĩ đàn hát bên chiếc piano trắng cạnh bãi biển đầy thơ mộng. Đây là món quà mà nam ca sĩ dành tặng đến các Sky trong ngày sinh nhật.

Lời bài hát của There’s No One At All cũng được Sơn Tùng M-TP chỉnh sửa để phù hợp với concept “love song”. Phần điệp khúc với câu hát “There’s no one at all” đã biến đổi thành “There’s no one by my side”, có phần sâu lắng và nhẹ nhàng hơn.

Ở sản phẩm mới này, Sơn Tùng M-TP đã thay đổi người sản xuất âm nhạc bằng hai cái tên khác, bao gồm Greg Calbi và Steve Fallone. Cả hai đứng sau thành công của loạt giọng ca nổi tiếng như Bob Dylan, Taylor Swift, Lady Gaga.

Đáng chú ý, ở những giây gần cuối của bài hát, nam ca sĩ bỗng hát một câu bằng tiếng Việt giữa một ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh: "Anh không cần em đâu". Đây là câu hát đệm giúp tăng thêm phần cao trào cho bài hát, nhưng dân mạng liền réo tên Thiều Bảo Trâm và "đào" lại phát ngôn trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm Chúng Ta Làm Bạn Được Không của cô nàng.

Cụ thể, khi được các phóng viên đặt câu hỏi về vấn đề làm bạn với người yêu cũ, nữ ca sĩ đã khẳng định: “Mình không thiếu gì bạn để lại cần một người bạn như người yêu cũ cả.” Từ chia sẻ này của Thiều Bảo Trâm cùng câu hát của Sơn Tùng M-TP trong phiên bản mới của There’s No One At All, nhiều khán giả cho rằng giọng ca Hãy Trao Cho Anh vừa có màn "phản dame" bạn gái cũ.

Tính đến thời điểm hiện tại, MV mới của Sơn Tùng M-TP đã đạt hơn 1 triệu lượt xem và đang nằm ở vị trí 14 trên Top Thịnh hành Âm nhạc Việt Nam.