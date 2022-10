Sơn Tùng M-TP tung demo ca khúc mới sau màn "ú òa" gây bão mạng của em trai MONO

HHT - Sau thời gian dài vắng bóng trên thị trường âm nhạc, trong lúc cậu em trai MONO bắt đầu trở thành hiện tượng mới, Sơn Tùng cũng bắt đầu “rục rịch” trở lại đường đua V-Biz với một sản phẩm mới toanh.

Sau những tranh cãi xoay quanh MV ca khúc There's No One At All, Sơn Tùng hầu như không có nhiều hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Trong khi đó, tân binh mới là MONO - em trai Sơn Tùng M-TP lại dần “chiếm trọn spotlight” khi liên tục ra mắt sản phẩm âm nhạc chất lượng cùng những màn trình diễn ấn tượng.

Mới đây, giọng ca gốc Thái Bình đã bất ngờ "đánh úp" người hâm mộ khi tung đoạn demo ca khúc mới vào lúc nửa đêm. Đoạn nhạc chỉ vỏn vẹn 59 giây nhưng ngay lập tức thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng bởi giai điệu bắt tai cùng “chất riêng” đặc trưng trong âm nhạc của Sơn Tùng M-TP.

Kèm theo vài dòng trạng thái được cho là lời bài hát, từ khóa #SKYDECADE cũng gây tò mò. Dưới phần bình luận của bài đăng, nhiều người hâm mộ của anh chàng dự đoán, Sơn Tùng có thể sẽ ra mắt ca khúc vào ngày 7/10 hoặc 25/11 để kỷ niệm hành trình 10 năm (Decade: Thập kỷ) ca hát của mình. Cũng có nhiều đồn đoán cho rằng nam ca sĩ đang “rục rịch” tổ chức concert.

Đoạn demo hiện đã thu về hơn hàng chục ngàn lượt tương tác, đa phần đều bày tỏ sự thích thú trước màn “comeback” của Sơn Tùng sau thời gian dài vắng bóng.

Thời gian qua, MONO - em trai Sơn Tùng M-TP nhiều lần gây bão mạng, cũng như thu về cho mình lượng người hâm mộ hùng hậu sau khi ra mắt loạt ca khúc ấn tượng. Thay vì đầu quân về công ty của anh trai, nam ca sĩ lựa chọn con đường hoạt động độc lập.