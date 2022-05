Sơn Tùng M-TP unfollow "nàng thơ" Hải Tú, xóa hình chụp chung: Thực hư thế nào?

HHT - Thông tin Giám đốc sáng tạo Ben Phạm rời công ty M-TP Entertainment còn chưa "nguội" thì mới đây, netizen phát hiện ra Sơn Tùng M-TP đã unfollow "gà cưng" Hải Tú, thậm chí xóa cả ảnh chụp chung trên Instagram.

Tối qua, thông tin Giám đốc sáng tạo Ben Phạm chính thức rời M-TP Entertainment khiến dân tình được phen "dậy sóng". Mới đây, tin đồn Sơn Tùng M-TP unfollow "nàng thơ" Hải Tú, thậm chí xóa hết hình ảnh "gà cưng" trên tài khoản Instagram cá nhân lại càng gây xôn xao cộng đồng mạng. Kéo theo đó là loạt đồn đoán Hải Tú cũng sắp rời công ty hay tình cảm của cả hai đã "cơm không lành, canh không ngọt".

Tuy nhiên, ngay sau đó, netizen đã chỉ ra Sơn Tùng không còn theo dõi Hải Tú từ đầu tháng 4 năm nay, cũng là khoảng thời gian nam ca sĩ "rục rịch" trở lại với There's No One At All. Bên cạnh đó, trên Instagram Sơn Tùng vẫn còn hiển thị bài đăng chúc mừng sinh nhật và hình ảnh chụp riêng của "gà cưng". Tuy nhiên, hình chụp chung của cả hai khi Hải Tú mới gia nhập M-TP Entertainment lại bất ngờ "bốc hơi" khiến dân tình không khỏi thắc mắc.

Đây không phải lần đầu tiên dấy lên nghi vấn Hải Tú và Sơn Tùng M-TP "đường ai nấy đi". Theo đó, khi Sơn Tùng M-TP ra mắt ca khúc There's No One At All đến lúc MV gặp tranh cãi và bị gỡ khỏi YouTube, dân tình cũng tinh ý nhận ra "nàng thơ" Hải Tú không có bất kì hành động nào để ủng hộ chủ tịch của mình.

Sau drama "bánh kem trà xanh", mọi hành động của Sơn Tùng và Hải Tú đều dễ dàng lọt vào "tầm ngắm" của cộng đồng mạng. Tuy nhiên cả hai vẫn luôn giữ im lặng trước mọi đồn đoán lẫn "sóng gió" bủa vây.