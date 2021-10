Song Hye Kyo nên duyên cùng đàn em kém 14 tuổi Lee Do Hyun, liệu có cách biệt quá lớn?

HHT - Thông tin mỹ nam 9X tài năng Lee Do Hyun có thể sẽ nên duyên cùng đàn chị Song Hye Kyo trong phim mới khiến người hâm mộ vô cùng phấn khởi nhưng cũng không khỏi tò mò do cả hai cách biệt khá lớn về tuổi tác.

Ngày 13/10, theo nhiều nguồn tin, Lee Do Hyun có khả năng sẽ tham gia vào phim mới The Glory cùng nữ diễn viên Song Hye Kyo. Đồng thời phía đại diện của Lee Do Hyun xác nhận, nam diễn viên đã nhận được lời mời và đang tích cực xem xét vai diễn này.

The Glory có nội dung kể về Dong Eun (Song Hye Kyo), một nữ sinh trung học có ước mơ trở thành kiến trúc sư, nhưng lại phải bỏ học vì bị bạo lực học đường. Nhiều năm về sau, Dong Eun lên kế hoạch để và quyết định đưa mọi chuyện ra ánh sáng. Trong phim, Lee Do Hyun sẽ vào vai Joo Yeo Jung, anh là người tình nguyện theo Dong Eun để giúp cô thực hiện kế hoạch của mình.

Đây là bộ phim thứ hai Song Hye Kyo có dịp hợp tác cùng với biên kịch Kim Eun Sook, mẹ đẻ của những tác phẩm hit như Hậu duệ Mặt Trời, Goblin, Secret Garden,... Tháng 11 tới này, Song Hye Kyo sẽ có bộ phim Now, We Are Breaking Up hợp tác cùng Jang Ki Yong. Sau đó, cô sẽ tiến hành ghi hình cho The Glory.

Cũng trong tháng 11, Lee Do Hyun sẽ trở lại với vai diễn thiên tài toán học mắc chứng bệnh tự kỷ trong Melancholia, hợp tác cùng Im Soo Jung. Nếu như nhận lời tham gia The Glory, đây chắc chắn sẽ là dự án kết hợp đáng trông đợi, có khả năng sẽ bùng nổ trong năm 2022 tới đây.