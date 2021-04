Song Hye Kyo ngày càng đẹp sau ly hôn, khẳng định “phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai”

HHT - Lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình kể từ khi ly hôn, Song Hye Kyo đã khiến netizen sửng sốt vì không hề giống với người ta vẫn hình dung về một phụ nữ 40 tuổi đã qua một lần đổ vỡ.

Đã 1 năm rưỡi trôi qua kể từ khi Song Hye Kyo và Song Joong Ki chính thức ly hôn, trong khi nhà trai miệt mài đóng phim liên tục thì đằng gái im ắng hơn. Mãi đến bây giờ Song Hye Kyo mới nhận phim mới, chỉ thỉnh thoảng tham gia các sự kiện thương mại mà thôi.

Mới đây, cô lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình sau vụ chia tay ồn ào. Tuy chỉ là một trong 7 ngôi sao cùng tham gia phim tài liệu kể về nữ diễn viên Youn Yuh Jung nhân dịp bà được đề cử Oscar nhưng Song Hye Kyo là cái tên được quan tâm nhiều nhất.

Chỉ trong vài phút nói về diễn viên đàn chị, Song Hye Kyo đã đốn tim khán giả vì nhan sắc rực rỡ, tươi trẻ hơn rất nhiều so với tuổi 40 của mình. Đặc biệt là thần thái của cô vô cùng vui vẻ, nói chuyện thật thoải mái, thậm chí còn cười vang thành tiếng.

Trước đó, Song Hye Kyo cũng gây bão với bức ảnh chụp với cún cưng được cô đăng trên trang Instagram công khai. Tuy chỉ lộ nửa khuôn mặt nhưng ánh mắt lấp lánh, biểu cảm tươi tắn và làn da căng mịn của Song Hye Kyo vẫn được netizen hết lời khen ngợi. Không nhiều mỹ nhân qua tuổi 40 còn giữ được vẻ trẻ trung như Hye Kyo.

Hiện giờ, cô đang đóng phim Now, We Are Breaking Up và những bức ảnh chụp vội trên hậu trường càng chứng tỏ tuổi tác của Song Hye Kyo tỷ lệ nghịch với nhan sắc, càng ngày càng trẻ đẹp rực rỡ hơn. Tấm ảnh mờ nhòe này vẫn cho thấy Hye Kyo có làn da đáng ngưỡng mộ, gương mặt đẹp hài hòa.

Một bức hình khác do khán giả ghi được trên trường quay cũng cho thấy minh tinh châu Á tuy không có lợi thế chiều cao nhưng vẫn khiến người khác phải ngước nhìn vì diện mạo quá nổi bật, đặc biệt là thần thái rạng rỡ khiến netizen tin rằng cô đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.