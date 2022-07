Song Hye Kyo tham gia siêu phẩm báo thù, lên án vấn nạn bạo lực học đường

HHT - Sau 6 năm kể từ "Hậu duệ mặt trời", Song Hye Kyo một lần nữa hợp tác cùng biên kịch Kim Eun Sook trong bộ phim lấy đề tài báo thù mang tên "The Glory" (tạm dịch: Sự vinh quang)

Kim Eun Sook được xem là nữ "biên kịch vàng" của lĩnh vực truyền hình Hàn Quốc. Cô nổi danh với loạt phim tình cảm - lãng mạn như Chuyện tình Paris, Khu vườn bí mật, Những người thừa kế, Hậu duệ mặt trời, Yêu tinh... Do đó, The Glory sẽ là tác phẩm đầu tiên mang đề tài báo thù được Kim Eun Sook chấp bút.

Đặc biệt, The Glory đánh dấu màn tái ngộ của Kim Eun Sook và ngôi sao Song Hye Kyo. Trong tác phẩm lần này, "chị đẹp" Song Hye Kyo sẽ vào vai Moon Dong Eun, một cô gái đang tìm cách báo thù những kẻ bắt nạt đã phá hoại tuổi thơ của cô. Đây gần như là mục đích sống và tồn tại duy nhất của cô.

Nhân vật Don Eun mang đến sự khác biệt hoàn toàn so với những bộ phim trước của Song Hye Kyo như Bây giờ mình chia tay, Gặp gỡ, Ngọn gió đông năm ấy... Trong lần tái xuất này, nữ diễn viên sẽ thể hiện hình ảnh của một người phụ nữ đầy hận thù. Nhân vật Don Eun mang một trái tim tan vỡ khi phải bỏ học giữa chừng, thậm chí từ bỏ giấc mơ trở thành kiến trúc sư chỉ vì bị bắt nạt.

Thời gian trôi qua, kẻ bắt nạt cô đã kết hôn và có một gia đình. Bất ngờ hơn, đứa con của kẻ bắt nạt năm xưa lại là học sinh trong lớp học do Don Eun làm giáo viên chủ nhiệm. Sau nhiều năm "ủ mưu", Don Eun lên kế hoạch khiến những kẻ đã hành hạ cô và những người chẳng đoái hoài giúp đỡ phải nhận sự trừng phạt kinh hoàng.

Ngoài ra, nam diễn viên đang thu hút sự chú ý Lee Do Hyun sẽ vào vai Joo Yeo Jeong, một chàng trai có quá khứ bí ẩn. Anh được biết đến rộng rãi nhờ sự góp mặt trong các bộ phim như Thế giới ma quái (Sweet Home), Trở lại tuổi 18 (18 Again). Lee Do Hyun mong muốn mang đến sự bất ngờ tới khán giả khi thể hiện nhân vật nhiều cảm xúc này. Dàn diễn viên phụ có sự góp mặt của Lim Ji Yeon, Yeom Hye Ran, Jeong Sung Il...

Sau khi nội dung phim được hé lộ, The Glory khiến hội "mọt phim Hàn" rất tò mò và mong đợi. Người hâm mộ kì vọng bộ phim sẽ gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn bắt nạt, bạo lực học đường, bạo lực nơi công sở... đang ngày càng nghiêm trọng.

The Glory sẽ được đạo diễn bởi Ahn Gil Ho, nổi tiếng với những bộ phim kinh dị lôi cuốn như Chung cư có độc (Happiness), Ký sự thanh xuân (Record of Youth), Watcher, Ký ức Alhambra (Memories of the Alhambra) và Khu rừng bí mật (Stranger).