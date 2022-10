Song Joong Ki, Kim Tae Ri phủ nhận tin đồn yêu đương, ảnh hẹn hò lại thuộc về cặp đôi vàng K-Biz này

HHT - Nhiều cư dân mạng không mất nhiều thời gian để nhận ra ảnh hẹn hò của Song Joong Ki và Kim Tae Ri trong tin đồn tình ái thực tế là ảnh của "cặp đôi vàng K-Biz" Hyun Bin - Son Ye Jin.

Sáng 29/10, công ty quản lý của Song Joong Ki và Kim Tae Ri đã đưa ra phản hồi về tin hẹn hò của hai diễn viên: "Tin đồn hẹn hò là sai sự thật".

Trước đó, một số trang tin Hàn Quốc lan truyền thông tin Song Joong Ki và Kim Tae Ri đã hẹn hò tại Paris (Pháp) vào ngày 21/10. Tuy nhiên, không cần chờ hai bên diễn viên chưa chính thức lên tiếng, nhiều cư dân mạng đã tin chắc thông tin này "pha-ke" dựa theo bức ảnh bằng chứng hẹn hò.

Song Joong Ki sắp trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Reborn Rich (Cậu Út Nhà Tài Phiệt). Anh sẽ vào vai Yoon Hyun Woo, người đã chết sau khi bị buộc tội tham nhũng. Anh là một thư ký trung thành hơn 10 năm của tập đoàn Sunyang, nhưng lại trở thành "con tốt thí" cho gia tộc này. Được tái sinh thành Jin Do Joon - con trai út của tập đoàn Sunyang, Hyun Woo tiếp quản tập đoàn với mục đích trả thù.

Kim Tae Ri vừa xác nhận tham gia diễn xuất trong phim truyền hình The Devil. Mỹ nhân Twenty Five, Twenty One sẽ vào vai Goo San Young, một cô gái bị quỷ ám. Tháng 7/2022, "thị hậu" Baeksang đã có màn tái xuất ấn tượng trong phim điện ảnh Alienoid.