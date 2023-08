Sooyoung tiết lộ là "thuyền trưởng" của Yoona - Junho, netizen lại gọi tên Jung Kyung Ho

HHT - Đâu chỉ khán giả muốn "đẩy thuyền" cho Yoona (SNSD) và Junho (2PM) sau "King The Land", đến người chị em cùng nhóm SNSD - Sooyoung cũng muốn cặp đôi này phim giả tình thật.

Bộ phim King The Land do Junho (2PM) và Yoona (SNSD) đóng chính nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả trong thời gian vừa qua. "Phản ứng hóa học" của đôi bạn thân Junho và Yoona từ trong phim tới hậu trường khiến khán giả chỉ muốn cả hai sớm về chung một nhà vì quá đẹp đôi. Mới đây, Sooyoung cũng cho biết mình là fan cứng của bộ phim hài lãng mạn này.

Trả lời phỏng vấn khi quảng bá cho bộ phim mới có sự tham gia của mình - Not Others (Người xa lạ), Sooyoung có chia sẻ hài hước về Yoona và King The Land: "Tôi là fan cứng của bộ phim ‘King The Land’ đấy, tập nào tôi cũng xem nhưng công nhận phim rất hay nha. Tôi còn bảo với Yoona là tại sao hai người trông đẹp đôi quá vậy? Đến chị còn muốn hai người thành đôi luôn đi vì trông hợp nhau quá đó".

Có fan đùa rằng Sooyoung cũng biết Yoona, Junho đẹp đôi nên muốn "đẩy thuyền", thì cũng nên biết rằng fan thấy cô và mối tình hơn 11 năm cùng Jung Kyung Ho đã quá mặn nồng và sốt ruột chờ ngày được ăn cỗ cưới.

Sooyoung và Jung Kyung Ho bên nhau hơn 11 năm, nhưng cả hai luôn kín tiếng về chuyện tình cảm. Dù vậy, lần nào nhắc đến bộ đôi này, khán giả vẫn luôn cảm thấy thú vị và ấm áp.

Sooyoung từng tiết lộ Kyung Ho thường xuyên nhắn tin hỏi thăm cô vào mỗi sáng. Thậm chí, anh rất quan tâm đến những dự án phim do Sooyoung đóng và luôn hỏi han tình hình rating. Cũng trong phỏng vấn gần đây, khi được hỏi về dự định kết hôn, Sooyoung ngại ngùng trả lời: "Nếu có tin tốt thì tôi sẽ chia sẻ với các nhà báo đầu tiên nha".

Hiện tại, cô đang tập trung cho các dự án phim ảnh và chưa có dấu hiệu sẽ kết hôn trong thời gian tới. Tuy nhiên, người hâm mộ đều đang nóng lòng chờ đợi cái kết có hậu của cô với nam diễn viên Jung Kyung Ho.