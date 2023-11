“Strong Girl Nam Soon” lên kế hoạch có phần 3, Knet năn nỉ: “Dở lắm rồi, dừng lại đi!”

HHT - Trước thông tin loạt phim “Cô Nàng Mạnh Mẽ” mở rộng với phần 3, netizen Hàn thở dài ngao ngán và năn nỉ nhà đài đừng làm nữa. Bởi phần 2 đã đủ nhạt nhẽo và nhàm chán lắm rồi!

Cuối tuần vừa qua, Strong Girl Nam Soon (Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon) đã chiếu xong tập cuối, hoàn thành chặng đường dài 16 tập của mình. Đây là phần phim ngoại truyện của Strong Woman Do Bong Soon (Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon) ăn khách năm 2017 do Park Bo Young và Park Hyung Sik đóng chính.

Một số thông tin cho biết, đài JTBC đang lên kế hoạch để thực hiện phần 3 cho loạt phim “Cô Nàng Mạnh Mẽ”. Thậm chí, kế hoạch này đã “nảy mầm” ngay lúc Strong Girl Nam Soon vẫn còn đang phát sóng chứ chưa cần đợi tập cuối chiếu xong.

Phần đầu tiên, Strong Woman Do Bong Soon kể về Do Bong Soon (Park Bo Young) - một cô gái vóc dáng nhỏ bé nhưng có sức mạnh siêu phàm. Cô xin vào làm việc cho một công ty game với ước mơ trở thành nhà thiết kế trò chơi, nhưng cuối cùng lại trở thành vệ sĩ cho CEO trẻ tuổi An Min Hyuk (Park Hyung Sik). Khi phát sóng, Strong Woman Do Bong Soon hút khán giả bởi chuyện tình hài hước và dễ thương của cặp đôi nhân vật chính.

Là phần ngoại truyện, Strong Girl Nam Soon khai thác tuyến nhân vật tách biệt với phần 1, điểm giống nhau là các nhân vật nữ trong phim đều có sức mạnh phi thường. Strong Girl Nam Soon kể về ba thế hệ phụ nữ trong một gia đình đã sát cánh cùng nhau điều tra các tội ác liên quan đến ma túy ở Hàn Quốc. Trong đó, nhân vật trung tâm là Gang Nam Soon (Lee Yoo Mi), một cô gái bị thất lạc ở Mông Cổ khi còn nhỏ, đợi đủ tuổi trưởng thành liền trở về Hàn Quốc tìm bố mẹ ruột.

Bởi phần 3 mới chỉ đang ở giai đoạn chuẩn bị nên nội dung cụ thể vẫn chưa được tiết lộ, nhưng khán giả đoán chắc phim vẫn sẽ khai thác các nhân vật nữ có sức mạnh phi thường. Trước thông tin sẽ có phần 3, đa số netizen Hàn Quốc đều “chê mạnh”. Bởi Strong Girl Nam Soon là một sự thụt lùi so với Strong Woman Do Bong Soon, chất lượng phim giảm dần đều và đến cuối trở thành một phim truyền hình nhạt nhẽo đáng quên.

Nội dung phim bị nhận xét là dài dòng, lan man, nhiều tình tiết thừa thãi kéo dài ở giữa phim. Kết phim lại quá vội vàng, vẫn còn để lại một số chi tiết chưa được giải thích hoặc làm rõ. Là cặp đôi chính của phim nhưng biên kịch của Strong Girl Nam Soon không cho Nam Soon và Gang Hee Sik (Ong Seong Wu) nhiều không gian để phát triển tình cảm. Thay vào đó, tuyến nhân vật phụ xuất hiện quá nhiều nhưng lại không quá quan trọng, khiến mạch phim bị loãng - đặc biệt là chuyện tình của bà ngoại Nam Soon.

Nhân vật Ryu Shi Oh (Byeon Woo Seok) tuy là phản diện nhưng là một nhân vật hay, với quá khứ đau thương cùng sự phát triển tâm lý có nhiều điểm khai thác. Nhưng biên kịch Strong Girl Nam Soon hoàn toàn lãng phí Ryu Shi Oh. Có thể nói đây là nhân vật “gánh phim” nhưng cuối cùng lại có một cái kết chóng vánh khiến nhiều người hụt hẫng, thất vọng.

Một số bình luận của netizen:

“Thành thật mà nói nội dung phần 1 cũng không phải là quá xuất sắc, nhưng chemistry giữa Park Bo Young và Park Hyung Sik “10 điểm không nhưng”, còn phần 2, chuyện tình yêu của hai nhân vật chính quá sơ sài.”

“Còn định làm phần 3? Xin hãy tha cho chúng tôi. Phần 2 dễ thương ở mấy tập đầu tiên, và chỉ thế thôi. Đoạn sau hết cứu.”

“Phần 1 rất tuyệt vời, phần 2 có thể chịu đựng được, nhưng phần 3 sẽ rất tệ hại. Đừng làm thêm gì nữa là tốt nhất đấy.”

“Tôi thậm chí không thể xem hết phần 2 vì quá kinh ngạc với kịch bản tệ hại, mà còn định ra phần 3 nữa?”

“Trời ơi, ai lại yêu cầu làm phần 3 vậy? Phần 2 chưa đủ khủng khiếp hay sao?”

“Lẽ ra đừng nên làm phần 2 luôn á. Hãy để ký ức vui vẻ tươi đẹp của phần 1 còn nguyên vẹn.”