Stuck In The Middle - BABYMONSTER: Dễ nghe, MV người khen mộng mơ, người chê sến

HHT - "Stuck In The Middle" - ca khúc mở đường cho mini album đầu tay của BABYMONSTER đã được phát hành. Concept bài hát khiến nhiều người bất ngờ về phong cách hoàn toàn khác biệt của YG trong định hướng phát triển thần tượng. Tuy nhiên phần nhìn vẫn gây nhiều tranh cãi.

Đối lập với chất nhạc mạnh mẽ trong Batter Up, BABYMONSTER phát hành Stuck in the Middle là bản Pop Ballad nhẹ nhàng, đầy cảm xúc. Ahyeon vẫn vắng mặt và sẽ chính thức trở lại đội hình ở ca khúc chủ đề của mini album sắp tới.

Stuck in the Middle là bài hát hoàn toàn bằng tiếng Anh. Phần nhạc dễ nghe, dễ ngấm, vừa đẹp cho vị trí mở đường. Tuy nhiên, phần nhìn lại khiến nhiều khán giả không hài lòng. 6 thành viên của BABYMONSTER xuất hiện xinh đẹp như những nàng công chúa, mỗi người đều có một set quay được dựng bối cảnh riêng.

Trên mạng xã hội, diễn đàn bàn luận, Knet, người hâm mộ khen ngợi ca khúc, giọng hát tới visual, MV giúp BABYMONSTER như những công chúa trong phim hoạt hình của Disney. Nhưng trái lại, cũng không ít người cho rằng có vẻ lần đầu thử cho gà nhà theo concept thần tiên, công chúa lạc trong thế giới diệu kỳ nên YG làm còn vụng về. So với poster nhá hàng thì MV đã "bớt nghiệp dư" hơn nhưng vẫn sến. Những đoạn tách nền dùng CGI (kĩ xảo) bị kém tự nhiên:

"Bài hay đấy nhưng tôi chẳng cảm nhận được màu sắc riêng của nhóm này là gì"

"Tốt hơn là tôi nghĩ rồi".

"Nhạc dễ nghe, MV đẹp mà có mấy chỗ ghép giả trân."

"Poster chán nhưng bù lại MV đẹp nè, nhạc cũng ok phết chỉ hơi bất ngờ bộ YG với nhóm này không còn trông mong gì ở thị trường Hàn nữa sao mà phát hành thẳng bài tiếng Anh vậy nhỉ?"

Nhiều cư dân mạng hoài nghi YG cố ý giấu hit và cho BABYMONSTER ra mắt chỉ để "lấy ngày", giữ nhiệt để chờ Ahyeon chính thức quay lại. Vì cô là thành viên hút fan và có độ nhận diện cao nhất nhóm trước khi ra mắt, được coi là "át chủ bài" của BABYMONSTER. Công chúng hi vọng lần tái xuất chính thức vào tháng 4 năm nay YG sẽ lấy lại phong độ, đưa BABYMONSTER trở lại với sản phẩm đúng với vị thế của girl group kế nhiệm BLACKPINK.