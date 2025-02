Study Group: Hwang Minhyun diễn xuất đi lên, dành 8 tháng luyện võ không uổng phí

HHT - Hwang Minhyun đang là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của dân tình với màn thể hiện xuất sắc trong "Study Group" (Học Sinh Cá Biệt). Diễn xuất của anh đang ngày một tiến bộ, các cảnh hành động mãn nhãn nhờ vào việc luyện tập ròng rã 8 tháng trước khi bấm máy quay.

Xuất thân với vai trò là idol của nhóm nhạc NU'EST, Hwang Minhyun đã từng bước chuyển mình sang diễn xuất qua các các bộ phim như Ký ức tuổi 18 (Live On), Hoàn hồn (Alchemy of Souls).... Trước khi tham giaStudy Group, anh đã sánh vai cùng "em gái quốc dân" Kim So Hyun trong Thợ săn nói dối (My Lovely Liar) nhưng không nhận được nhiều phản ứng tích cực.

Vậy nên, khi Study Group (Học Sinh Cá Biệt) được công bố, công chúng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào bộ phim mới của Minhyun. Tuy nhiên, sau khi phát sóng, bộ phim đang ngày càng thu hút sự quan tâm đông đảo của khán giả Hàn Quốc. Study Group đang đứng Top 1 trên nền tảng TVING và viral tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Study Group thu hút đến vậy bởi phim đã tái hiện được sự vui nhộn, đầy màu sắc của cuộc sống học đường rực rỡ với những người bạn tri kỉ, theo đúng nguyên tác webtoon, đồng thời tối đa hóa cảm giác thú vị với những cảnh hành động. Những pha hành động mãn nhãn ấy không thể thiếu sự xuất hiện của nhân vật chính Yoon Ga Min do Minhyun đảm nhận.

Để có màn vào vai xuất sắc như vậy trong Study Group, Minhyun đã ăn kiêng và tập võ thuật liên tục trong 8 tháng. Trong quá trình quay phim, nam diễn viên cũng cố gắng tự thực hiện phần lớn các cảnh hành động, mặc cho bản thân bị thương không ít lần. Minhyun chia sẻ trên livestream rằng dù đoàn phim luôn có các diễn viên đóng thế, nhưng nếu chỉ nhờ vào họ thì anh sẽ cảm thấy rất tiếc nuối nếu không được tự mình thực hiện các cảnh quay khó.

Netizen Hàn không khỏi ngạc nhiên và dành nhiều lời khen có cánh cho nam diễn viên trước sự hết mình với nghiệp diễn:

"Tôi tưởng họ dùng CGI hay diễn viên đóng thế thôi, bỗng dưng thấy phim hay hơn hẳn."

"Không dùng diễn viên đóng thế luôn á? Diễn cừ ghê, tui đang mê phim này lắm!"

"Quá sốc trước cảnh chiếc cặp bị đốt cháy. Minhyun ơi, cậu ngầu lắm, cậu vất vả nhiều rồi"....

Biểu cảm gương mặt và cách thể hiện cảm xúc trong ánh mắt của anh cũng rất tiến bộ. Bên cạnh sự ngơ ngác, đáng yêu thường thấy của Ga Min mỗi khi ở cạnh bạn học, Minhyun cũng thể hiện xuất sắc những phân đoạn tâm lý khó nhằn như cảm xúc bàng hoàng, suy sụp khi chứng kiến mẹ bị thương nhập viện, hay vẻ uất ức, giận dữ khi đối diện với những tên trùm trường...

Study Group gồm 10 tập, phát sóng vào ngày thứ 5 hằng tuần trên TVING. Phim đã chiếu được 6/10 tập, với các tình tiết diễn ra ngày càng hấp dẫn, khi Ga Min không ngần ngại đối diện với trùm trường Pi Han Wool (Cha Woo Min) vì hắn đã khiến mẹ cậu bị thương nặng.