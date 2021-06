Stylist cắt xẻ khăn Hermès làm vải may đồ cho TWICE, netizen nghi ngờ dùng hàng superfake?

HHT - Trong MV mới "Alcohol-Free" của TWICE, stylist đã cắt xẻ tan nát không ít chiếc khăn của các thương hiệu xa xỉ như Hermès và Louis Vuitton để thiết kế đồ cho 9 cô gái. Thế nhưng mới đây, trong show "Music Bank", netizen phát hiện ra stylist của TWICE thậm chí còn dùng khăn của các thương hiệu này để may váy.

TWICE vừa tung ra MV mới Alcohol-Free, không thể phủ nhận stylist của TWICE lần này đã thể hiện sự chăm chỉ vượt bậc khi cắt xẻ và thiết kế lại hầu hết các trang phục của 9 cô gái.

MV Alcohol-Free của TWICE nếu xét về phần hiệu ứng hình ảnh thì quả thực vô cùng bắt mắt. Các cô gái mặc trang phục sặc sỡ, nhảy múa vui vẻ theo đúng tinh thần của một mùa Hè sôi động.

Ngay từ lúc tung hình ảnh teaser, netizen đã vô cùng ngạc nhiên vì stylist của TWICE đã mạnh dạn cắt xẻ các mẫu khăn của toàn các nhà mốt đình đám như Hermès, LV, Versace… để may lại thành trang phục diễn cho các cô gái. Những mẫu khăn có giá trị không hề rẻ, nhưng đều bị cắt xẻ tan tành không thương tiếc. Nhưng bù lại, phải công nhận 9 cô gái TWICE đã có những bộ trang phục đẹp mắt, khoe được hình thể thon gọn và nhan sắc xinh đẹp.

Cứ nghĩ TWICE sẽ mặc lại đồ trong MV để biểu diễn trong các show âm nhạc trong nước để quảng bá cho Alcohol-Free, thế nhưng mới đây netizen lại được một phen “mắt tròn mắt dẹt” khi chứng kiến loạt đồ mới của TWICE trong show Music Bank.

Stylist lại tiếp tục sử dụng khăn của nhà mốt xa xỉ Hermès làm vải may váy cho các cô gái TWICE.

Chiếc váy này của Tzuyu được may ít nhất từ 3 chiếc khăn của Hermès, mỗi chiếc có giá khoảng hơn 11 triệu đồng.

Váy của Mina cũng phải sử dụng ít nhất 4 chiếc khăn vì loại khăn để may mẫu váy này là loại tam giác, và cũng có giá không hề rẻ, khoảng 15 triệu đồng.

Set đồ của Chaeyoung cũng khá phức tạp và chắc chắc không thể dùng dưới 3 chiếc khăn để may. Mỗi chiếc khăn mẫu này có giá khoảng 10 triệu đồng.

Chiếc váy liền và còn hơi xoè này của Jeongyeon được ước chừng phải may từ 4 chiếc khăn, mỗi chiếc có giá khoảng 12,6 triệu đồng.

Dahyun cũng có 1 set đồ rất đẹp được may từ hai mẫu khăn khác nhau, nhưng chắc chắn số lượng khăn dùng cho set đồ này cũng không thể dưới 4 chiếc.

Netizen mặc dù khen ngợi sự sáng tạo của stylist nhà TWICE, thế nhưng cũng không ngừng cảm thán việc lựa chọn vải may đồ quá ư là xa xỉ. Thậm chí, một số người còn đặt ra nghi vấn phải chăng stylist đã sử dụng hàng superfake, vì dù sao khi cắt ra và may lên đồ cũng khó mà phân biệt được, và set đồ này cũng chỉ được TWICE diện cho một show diễn, khả năng mặc lại là rất hiếm. Tuy nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của một bộ phận khán giả mà thôi.