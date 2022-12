Sự kiện chiêm tinh tháng 12: Năng lượng lạc quan mở ra bầu trời cho các chòm sao tỏa sáng

HHT - Tháng 12 bắt đầu với sự kiện chiêm tinh sao Kim đối đỉnh sao Hỏa thúc đẩy 12 chòm sao tiến lên về phía trước. Đây là thời điểm bạn có thể tận dụng để phát triển bản thân và thử sức trong những lĩnh vực mới.

Ngày 1/12: Sao Kim đối đỉnh Sao Hỏa

Nếu sao Kim thể hiện cảm xúc trong tình yêu, mong ước và khát vọng thì sao Hỏa là hành tinh mang đến nguồn năng lượng của sự đam mê. Tuy nhiên, sự đối đỉnh này sẽ gây ra năng lượng đối nghịch nhau, dễ dẫn đến những hành vi nổi nóng hay những phản ứng đột ngột.

Ngày 6/12: Sao Thủy đi vào cung Ma Kết

Trong chiêm tinh học, sao Thủy là hành tinh chi phối các hoạt động lí trí, khả năng giao tiếp và trí năng. Khi sao Thủy đi vào Ma Kết, bạn cần tập trung cao độ trong công việc, ghi nhớ kỹ càng các sự kiện, con số và hiện tượng. Đây là thời điểm bạn có thể tận dụng sức mạnh tiềm ẩn của bản thân để chạm đến sự thành công.

Ngày 8/12: Trăng tròn cung Song Tử

Trăng tròn là thời điểm chúng ta nên dành thời gian để suy ngẫm về cuộc sống, về những vấn đề đang gặp phải. Đây là thời điểm để nghỉ ngơi, thư giãn và loại bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực. Hiện tượng chiêm tinh này mang năng lượng của sự sáng tạo và biến đổi.

Ngày 10/12: Sao Kim tiến vào Ma Kết

Sao Kim dịch chuyển vào Ma Kết đánh dấu một cột mốc mới trong chuyện tình cảm của 12 chòm sao. Tuy không lãng mạn như khi ở trong những chòm sao khác, sao Kim Ma Kết vẫn đem đến sự an toàn cho các mối quan hệ. Sự kiện này góp phần thúc đẩy mọi người quan tâm, chăm sóc và dành thời gian cho nhau nhiều hơn.

Ngày 20/12: Sao Mộc tiến vào cung Bạch Dương

Bạch Dương là một cung hoàng đạo tiên phong, dám nghĩ dám làm. Do vậy, khi sao Mộc di chuyển tới đây, chúng ta có thể tận hưởng nguồn năng lượng vô cùng dồi dào. Đây là thời điểm 12 cung hoàng đạo thể hiện sự nhiệt tình, can đảm, không ngại chiến đấu cho những ước mơ của mình. Niềm tin vào bản thân sẽ mang lại rất nhiều điều may mắn.

Ngày 21/12: Mặt Trời đi vào cung Ma Kết

Mùa Ma Kết bắt đầu vào Đông chí, là thời điểm mà lưới năng lượng của hành tinh thẳng hàng. Bạn có thể khai thác năng lượng chữa lành, làm dịu và phục hồi một cách dễ dàng hơn. Hãy dành thời gian hòa mình cùng thiên nhiên, đất trời.

Ngày 23/12: Trăng non ở cung Ma Kết

Với kỳ Trăng Non diễn ra ở cung Ma Kết, 12 chòm sao sẽ được tăng khả năng tập trung và có được năng suất tốt hơn. Với kế hoạch ngắn hạn hay dài hạn, nguồn năng lượng tươi mới luôn là nấc thang để bạn có được sự thăng tiến.

Ngày 29/12: Sao Thủy vuông góc sao Kim

Để tận dụng hết nguồn năng lượng trong thời gian này, bạn nên học cách đảm nhận nhiều vai trò trong công việc... Ngoài ra, các chòm sao cũng cần quan tâm đến sức khoẻ, chế độ dinh dưỡng lẫn các cách chăm sóc cơ thể và tinh thần.