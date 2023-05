Sự kiện chiêm tinh tháng 5 thúc đẩy ý chí của 12 chòm sao, không dễ dàng bỏ cuộc

HHT - Tháng 5 đầy nắng chào đón nhiều sự kiện chiêm tinh ý nghĩa. Đây sẽ là những lời nhắn từ vũ trụ giúp 12 chòm sao vững bước hơn trên hành trình khám phá và thích nghi với cuộc sống.

Ngày 14/5: Trạm sao Thủy hướng thẳng vào 5° Kim Ngưu

Sao Thủy - hành tinh của tư duy, giao tiếp hướng thẳng vào Kim Ngưu, cung hoàng đạo của sự thực tế, chắc chắn và còn có cả sự cố chấp, cứng đầu. Điều này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ 12 chòm sao trên vòng tròn hoàng đạo nhưng ở mỗi người là một lĩnh vực khác nhau hoàn toàn. Mặc dù không còn nhiều sự sáng tạo, năng động như vài tuần trước đây nhưng bù lại, 12 chòm sao sẽ trở nên chăm chỉ hơn, quyết tâm hơn và cũng không dễ dàng bỏ cuộc ngay cả khi đứng trước khó khăn.

Ngày 16/5: Sao Mộc tiến vào Kim Ngưu

Sao Mộc - hành tinh của may mắn, cơ hội - sẽ tiến vào chòm Kim Ngưu và tiếp tục hành trình trong ngày 16/5. Kim Ngưu là một cung hoàng đạo dám nghĩ dám làm. Do vậy, khi sao Mộc quá cảnh tại đây, chúng ta tha hồ tận hưởng một nguồn năng lượng dồi dào. Đây là thời điểm 12 cung hoàng đạo thể hiện sự nhiệt tình, can đảm, không ngại chiến đấu cho những ước mơ của mình. Niềm tin vào bản thân có thể mang lại cho bạn rất nhiều điều tích cực, may mắn.

Ngày 19/5: Trăng Non ở 28° Kim Ngưu

Trăng non là thời điểm của những khởi đầu mới và đại diện cho một chặng đường mới. Có một số nguồn năng lượng Trăng non rất năng động và thích việc chúng ta chạy theo nguồn năng lượng tươi trẻ của chúng. Một số khác thì thụ động hơn, yêu cầu chúng ta phải suy ngẫm lại vị trí của bản thân. Hãy sống thật với chính mình, đừng để ước mơ của mình chỉ mãi trú ngụ trong tâm trí.

Ngày 20/5: Sao Hỏa đi vào Sư Tử

Sự dịch chuyển của sao Hỏa tới vị trí của Sư Tử chắc chắn sẽ khiến các cung hoàng đạo không thể đủng đỉnh hay chần chừ thêm nữa. Bạn sẽ cảm nhận rõ sự thôi thúc mạnh mẽ từ quá trình dịch chuyển này. Nhưng nguồn năng lượng mạnh mẽ của sao Hỏa khi đi tới vị trí của Sư Tử có mặt trái là dễ gây ra những hành vi bốc đồng, dẫn tới những rắc rối ngoài ý muốn.