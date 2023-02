Sự kiện chiêm tinh tháng Hai: Năng lượng êm đềm giúp bạn hoàn thành ước muốn

HHT - Các sự kiện chiêm tinh thú vị và đặc sắc trong tháng Hai năm 2023 hứa hẹn sẽ mang tới cho 12 cung hoàng đạo một khởi đầu đầy động lực và độc đáo.

Có thể nói, bầu trời chiêm tinh tháng 2/2023 sẽ mang lại năng lượng êm đềm và dịu dàng nhất trong năm bởi thời gian này sẽ không có hành tinh nào nghịch hành. Đây là cơ hội để chúng ta có cơ hội nghỉ ngơi sau những ngày Tết tất bật và sau khoảng thời gian cuộc sống chao đảo vì sự di chuyển của các thiên thể.

Bạn có thể tận dụng giai đoạn tháng Hai để tiến thật nhanh về phía trước, triển khai tiếp các dự án còn dang dở. Bạn có thể tự tin hiện thực hóa kì vọng của năm 2023.

Ngày 3/2: Mặt Trời vuông góc sao Thiên Vương Kim Ngưu

Có thể gây ra xáo trộn bất ngờ trong định hướng sống và các dự định dài hạn của bạn. Đồng thời, đây cũng là tín hiệu cho thấy sự mâu thuẫn giữa truyền thống và hiện đại, thói quen và sự đổi mới... Bạn sẽ cần tỉnh táo và khách quan để đánh giá lại mọi thứ và thiết lập những dự định, kế hoạch mới.

Ngày 5/2: Trăng tròn Sư Tử

Hành tinh hoạt động mạnh nhất dưới kì Trăng này là sao Thiên Vương. Góc vuông với Trăng tròn diễn tả một kết thúc có phần đột ngột. Nhưng nó là điều cần thiết để gạt bỏ quá khứ và tạo không gian cho điều mới mẻ sẽ đến.

Ngày 8/2: Kết thúc giai đoạn hậu nghịch hành của sao Thủy

Sao Thủy đã thuận hành từ ngày 19/1, nhưng phải đến 8/2 thì thời kì hậu nghịch hành mới thực sự kết thúc. Bất kể điều gì khiến bạn không chắc chắn về sự nghiệp, mối quan hệ dài hạn thì đây là lúc mọi thứ dần được sáng tỏ.

Ngày 15/2: Sao Kim trùng tụ sao Hải Vương

Song Ngư Sẽ nâng cao lòng trắc ẩn và khiến cho tình yêu của bạn thăng hoa với những phút giây viên mãn. Sao Kim đã tiến vào Song Ngư từ ngày 26/1, như vậy là ngày lễ Valentine năm nay, sao Kim Song Ngư sẽ mang đến khoảng thời gian hẹn hò lí tưởng cho các cặp đôi.

Ngày 16/2: Mặt Trời trùng tụ sao Thổ Bảo Bình

Đây là lần cuối cùng chúng ta sẽ trải nghiệm sao Thổ trùng tụ Mặt Trời Bảo Bình trong khoảng 30 năm nữa. Sao Thổ sẽ chuyển sang Song Ngư vào ngày 7/3, do đó đây là cơ hội cuối cùng để đánh giá lại các dự án đầu tư dài hạn của bạn vào lĩnh vực công nghệ - cộng đồng. Đồng thời nhắc nhở bạn nghiêm túc và có trách nhiệm với lựa chọn của bản thân.

Ngày 19/2: Mặt Trời tiến lại gần Song Ngư

Đây cũng là thời điểm tốt để suy ngẫm về một năm Chiêm tinh đã qua, xem bạn đã phát triển và tiến bộ thế nào trước khi chúng ta bước sang năm Chiêm tinh mới vào tháng Bạch Dương tiếp theo.

Ngày 20/2: Trăng non Song Ngư

Đây là Trăng non phù hợp để gieo hạt giống tâm hồn, thực hành thiền định để kết nối sâu với trực giác và khai phá sức mạnh tinh thần trong bạn. Trăng non ở 1° Song Ngư trùng tụ sao Thổ 28° Bảo Bình, như vậy đây là Trăng non thứ ba liên tiếp ở ngay 1° đầu của cung Hoàng đạo mới - chỉ báo cho một khởi đầu nghiêm túc, góp phần tạo ra bước ngoặt lớn.

Cùng ngày, sao Kim chuyển sang Bạch Dương sẽ nhắc bạn phải dũng cảm đối diện với những rủi ro trong chuyện tình cảm. Lời khuyên dành cho bạn là cả hai nên dành cho nhau khoảng trời riêng để làm dịu những mâu thuẫn.