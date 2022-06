Sự nghiệp của Amber Heard sau thua kiện: Có thể sớm mất vai trong “Aquaman” và nhiều cơ hội khác

HHT - Tương lai sự nghiệp của Amber Heard sau khi thua kiện được đánh giá là không mấy sáng sủa, không có nhiều cơ hội như chồng cũ Johnny Depp.

Sau 6 tuần tại tòa, Johnny Depp đã chiến thắng trong vụ kiện vợ cũ Amber Heard vì tội phỉ báng, bởi trong một bài báo trên tờ Washington Post vào năm 2018, nữ diễn viên đã ám chỉ chồng cũ của mình là một kẻ bạo hành.

Nhiều người quan tâm sự nghiệp của Johnny Depp và Amber Heard sẽ thế nào sau vụ kiện. Dù ai thắng ai thua thì cả hai đều đã bị tổn hại danh tiếng bởi những chi tiết xấu xí về cuộc hôn nhân dài 15 tháng của họ được công bố cho toàn thế giới. Điều này khiến các hãng phim lớn e ngại nếu mời một trong hai tham gia vào một dự án phim, đặc biệt là phim có kinh phí lớn.

Thực tế, ngay trước khi có kết quả của vụ kiện, cuộc ly hôn ồn ào của Johnny Depp và Amber Heard cũng đã ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ. Khi Amber Heard cáo buộc Johnny Depp là kẻ bạo hành, tờ The Sun gọi nam diễn viên là “kẻ đánh vợ”, anh đã bị gạt tên khỏi Cướp Biển Vùng Caribbean phần 6, khiến anh mất cơ hội kiếm được 23 triệu đô (hơn 533 tỷ đồng). Cũng bởi “danh tiếng” bạo hành, Johnny Depp tiếp tục mất vai trong Fantastic Beasts 3.

Riêng Amber Heard, như nữ diễn viên tiết lộ, khi lên tiếng tố cáo về hành vi bạo hành của chồng cũ, cô đã phải chiến đấu rất vất vả để giữ được vai Mera trong Justice League và Aquaman.

Sau kết quả của vụ kiện, sự e ngại của các hãng phim lớn đối với Johnny Depp và Amber Heard vẫn không thể bị xóa bỏ. Tuy nhiên, so với Johnny Depp, tương lai sự nghiệp của Amber Heard u ám hơn hẳn. Bởi trước khi kết hôn với Amber Heard, Johnny Depp đã là một ngôi sao hạng A, xuất sắc ba lần được đề cử Oscar, có trong tay các vai diễn đã trở thành thương hiệu của riêng anh như thuyền trưởng Jack Sparrow trong Cướp Biển Vùng Caribbean.

Ngay cả khi các hãng phim lớn e ngại hợp tác với Johnny Depp, các dự án phim độc lập vẫn sẽ mở rộng cửa. Thêm nữa, trong suốt sự nghiệp của mình, Johnny Depp đã thể hiện xu hướng thích những bộ phim có quy mô nhỏ hơn, nội dung phim độc đáo thậm chí có phần kỳ lạ, vì thế nam diễn viên khả năng cao vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi các bộ phim như thế. Số lượng fan ủng hộ Johnny Depp đông đảo cũng sẽ giúp anh tự tạo thị trường riêng.

Trong khi đó, sự nghiệp diễn xuất của Amber Heard khiêm tốn hơn nhiều so với chồng cũ. Nữ diễn viên chỉ đảm nhận những vai phụ không tiếng tăm, với một số ít vai chính trong một số phim nhỏ cũng không để lại dấu ấn gì. Điểm sáng nhất trong sự nghiệp của Amber Heard là vai công chúa biển cả Mera trong Aquaman. Nhưng vai diễn này cũng đang dần tuột khỏi tay Amber Heard.

Trong Aquaman phần đầu tiên, đất diễn của Amber Heard kha khá, vai Mera cũng khá quan trọng trong mạch phim. Mặc dù Aquaman 2 - Aquaman and The Lost Kingdom chưa công chiếu, nhưng theo như một số thông tin rò rỉ thì ở phần này thời lượng lên hình của Amber Heard chưa tới 10 phút. Trong phiên tòa, nữ diễn viên cũng kể lại rằng cô đã nhận được một kịch bản mới, và nhận ra so với kịch bản ban đầu thì các cảnh hành động của cô đã bị cắt bỏ hết.

Không khó để thấy dường như nhà sản xuất Aquaman đang muốn hạn chế vai diễn của Amber Heard trên phim. Rất có thể, nếu Aquaman có phần 3, nhà sản xuất sẽ cân nhắc thay diễn viên hoặc hoàn toàn không cần Mera trong cốt truyện nữa.