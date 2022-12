Sự nghiệp thăng trầm của ca sĩ "Made You Look": 21 tuổi có hit tỉ view rồi dính "lời nguyền Grammy"

HHT - Ít ai biết rằng, giọng ca đứng sau hiện tượng "Made You Look" lại là gương mặt đình đám một thời Megan Trainor. Từng nổi tiếng toàn cầu với hit tỉ view "All About The Bass", nữ ca sĩ tiếc rằng không thể duy trì phong độ, liên tục hụt hơi trong sự nghiệp suốt những năm sau đó.

“Mầm non giải trí” đầy tiềm năng

Tài năng âm nhạc của Meghan sớm được bộc lộ từ khi cô chỉ mới 6 tuổi. Những năm sau đó, cô không ngừng học hỏi và miệt mài sáng tác, thu âm. Mãi đến năm 2014, làng nhạc thế giới mới được chứng kiến một "cơn địa chấn" mang tên All About The Bass của cô gái 21 tuổi Meghan Trainor.

Xuất hiện trong hình ảnh một cô gái tóc vàng mũm mĩm cùng giọng hát ngọt ngào, Meghan khi ấy đã thành công đạp đổ những định kiến khắt khe về tiêu chuẩn thân hình đồng hồ cát phi thực tế của nữ giới trên truyền thông.

All About The Bass được đánh giá khá cao khi pha trộn nhiều thể loại như Bubblegum Pop, Doo-wop và R&B. Ca khúc được xem như một "bản tuyên ngôn nữ quyền" về quyền được yêu thương bản thân dành cho hội chị em trước vấn nạn body-shaming. Chính điều này đã giúp Meghan Trainor đánh dấu tên tuổi mình trên bản đồ âm nhạc quốc tế.

MV All About The Bass - Meghan Trainor

Thời điểm mới ra mắt, giọng ca người Anh được đánh giá là một đối thủ nặng ký không chỉ với những gương mặt cùng tuổi mà cả các bậc tiền bối cũng phải dè chừng khi All About The Bass liên tiếp 8 tuần "bất bại" trên ngôi vương BXH Billboard Hot 100. Tất cả như trở thành "tín hiệu vũ trụ" đưa cô gái trẻ đến gần hơn với danh hiệu Pop Girl thế hệ mới.

Vết trượt dài với 2 "lời nguyền" đáng sợ

Sau thành công vang dội của đĩa đơn All About The Bass, Meghan thừa thắng xông lên và cho ra mắt album Title năm 2015. Album được đón nhận nồng nhiệt, trở thành đĩa nhạc bán chạy thứ 9 trong năm đó với hơn 1,8 triệu bản.

Meghan Trainor cũng thành công rinh về giải Grammys đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục Best New Artist cùng năm. Thế nhưng từ đây, Meghan dính phải 2 "lời nguyền" đáng sợ trong giới nghệ sĩ: One Hit Wonder và Best New Artist.

Dưới cái bóng quá lớn của All About The Bass, các ca khúc sau đó của Meghan liên tục hụt hơi. Năm 2016, dù vẫn mang đậm tinh thần nữ quyền, album Thank You của cô bị xem là thất bại khi doanh số bán ra chỉ bằng một nửa Title.

Đến năm 2017, biến cố lại xảy đến khi Meghan phải tiến hành phẫu thuật dây thanh quản lần thứ 3. Sau cuộc phẫu thuật, Meghan mất khá nhiều thời gian để chật vật quay lại con đường ca hát. Tuy nhiên, các album The Love Train (2019), Treat Myself (2020) và A Very Trainor Christmas (2020) cũng lần lượt nắm tay nhau "ra chuồng gà".

Đi tìm hạnh phúc bên gia đình nhỏ

Năm 2018, tạm gác lại con đường ca hát, Meghan Trainor chính thức lên xe hoa với sao phim Spy Kids đình đám một thời, Daryl Sabara. Dù khá vất vả trên con đường đến danh vọng nhưng nữ ca sĩ luôn có chồng bên cạnh cổ vũ và hỗ trợ. Cũng chính Daryl là người đứng sau ủng hộ Meghan giảm cân với màn lột xác ngoạn mục sau khi hạ sinh quý tử hồi tháng 2/2021.

Phục thù thành công với TikTok

Với sự phát triển không ngừng của nền tảng TikTok, Meghan Trainor đang dần tìm lại hào quang của mình. Từ khoảng đầu năm 2020 đến nay, các sáng tác cũ như NO, Me Too, Title... liên tục làm mưa làm gió trên mạng xã hội này.

Tận dụng độ hot chưa hạ nhiệt, vừa qua, Meghan Trainor chính thức trở lại đường đua âm nhạc với album Takin' It Back. Giữa thị trường âm nhạc đang bão hòa, Meghan Trainor mang giai điệu doo-wop đặc trưng của mình trở lại tạo nên nét chấm phá ấn tượng giúp cô thoát khỏi lời nguyền One Hit Wonder.

Don't I Make It Look Easy và Made You Look không chỉ liên tục "phá đảo" các nền tảng nhạc số mà còn khiến hội TikToker "quẩy" nhiệt tình với các video nhún nhảy vui tươi hay biến hình thành các thương hiệu sang chảnh. Bản thân Meghan Trainor cũng từng thừa nhận trong cuộc phỏng vấn với The Daily Telegraph: “Tôi đã nghĩ mình đang trên sườn dốc cứ lăn xuống mãi, nhưng TikTok đã đến kéo tôi ra khỏi bóng tối và trở về với âm nhạc."

MV Made You Look - Meghan Trainor