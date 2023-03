Sự thật đằng sau tạo hình người đóng đang bị chỉ trích của nàng Lọ Lem

HHT - Mới đây, Disney đã công bố tạo hình của nhân vật Cinderella trong “Descendants: The Rise of Red” - phần ngoại truyện của loạt phim “Descendants”. Một lần nữa, "nhà Chuột" lại tạo nên làn sóng tranh luận giữa cộng đồng người hâm mộ.

Trong Descendants: The Rise of Red, nàng Cinderella nổi tiếng sẽ do nữ ca sĩ/ diễn viên Brandy thủ vai. Đây không phải lần đầu tiên Brandy hóa thân vào nhân vật này, thực chất đây là sự trở lại mang tính biểu tượng, vì 25 năm trước, cô đã từng đóng vai Lọ Lem trong một dị bản nhạc kịch hiện đại do bộ đôi đạo diễn kịch sân khấu Rodgers & Hammerstein sáng tạo.

Dị bản năm 1997 này (lần đầu được ra mắt năm 1957 với diễn xuất của minh tinh Julie Andrews) vốn được xem là hàng kinh điển ở phương Tây khi không chỉ có sự tham gia của 2 diva hàng đầu làng nhạc là Brandy và Whitney Houston (vai Tiên Đỡ Đầu) mà còn là bước đầu trong công cuộc đa dạng hóa màu da trên màn ảnh, bởi thập niên 90 vẫn là thời kỳ mà hình tượng người da trắng chiếm ưu thế tại Hollywood. Bộ phim đã thắng 1 giải Emmy danh giá trên tổng số 7 đề cử vào năm 1998.

Descendants: The Rise of Red xoay quanh Red - con gái của Nữ hoàng Đỏ trong Alice in Wonderland và Chloe - con gái của Lọ Lem. Qua những tình huống bất ngờ, cả hai đã gắn bó với nhau trên chuyến phiêu lưu để ngăn chặn một sự kiện thảm khốc.

Trong phần phim này, với tư cách là bà mẹ hai con, “Lọ Lem” Brandy Norwood sẽ không là trung tâm của cốt truyện mà chỉ hỗ trợ cho tuyến nhân vật chính. Đáng chú ý, Paolo Montalban, nam diễn viên người Mỹ gốc Philippines từng đóng cặp với Brandy trong bộ phim năm 1997 cũng tiếp tục vào vai Hoàng tử Charming (giờ đây đã là vua và hoàng hậu).

Việc lựa chọn Brandy cho vai diễn Cinderella hiện đã vấp phải nhiều tranh cãi. Một bộ phận lớn người hâm mộ lắc đầu ngán ngẩm khi một nàng công chúa nữa bị thay đổi màu da, màu tóc, thậm chí là cả tuổi tác. Mặt khác, nhiều quan điểm lại cho rằng sự trở lại của “Cinderella” Brandy Norwood mang về cả một bầu trời tuổi thơ vì đây là sự tri ân cho bộ phim truyền hình 1997.

Hơn nữa, như Once Upon A Time hay The School for Good and Evil, Descendants vốn là một thương hiệu riêng, chỉ lấy thế giới cổ tích làm chất liệu để tưởng tượng và phóng tác, chứ không nỗ lực chuyển thể hoạt hình thành phim người đóng. Vì thế, nhiều ý kiến cho rằng bộ phim không hề “phá nát” nguyên tác như nhiều người vẫn tưởng.

Điều khiến hình tượng "Nữ hoàng Lọ Lem" trong bộ phim sắp tới bị "ném đá" thậm tệ có thể được xét theo nhiều khía cạnh:

Thứ nhất, về phía chủ quan, hình tượng Lọ Lem 2023 của Brandy Norwood đã đi quá xa với những gì mà khán giả toàn cầu đã luôn nhìn thấy. Cinderella trong câu chuyện dân gian châu Âu vào thế kỷ 17 cũng là dị bản được phóng tác từ truyện Hy Lạp cổ, nhưng vì thế, ấn tượng về nàng công chúa đi giày thủy tinh đã quá sâu đậm với hình tượng người da trắng, đặc biệt là sau phiên bản hoạt hình kinh điển 1950 và hầu hết các phần phim làm lại sau này.

Đằng này, bộ phận thiết kế đã sáng tạo quá đà khi không giữ lại bất cứ nét quen thuộc nào của hình tượng Lọ Lem kinh điển hay ngay cả bản 1997, đặc biệt là... mái tóc xanh thời thượng kia.

Thứ hai, về phía khách quan, Cinderella 1997 lại không nổi tiếng ở nhiều quốc gia nên khán giả khó có thể biết được dụng ý đằng sau việc thay đổi màu da nhân vật trong Descendants: The Rise of Red. Thực chất, việc mời Brandy Norwood và Paolo Montalban trở lại chính là để tri ân bộ phim mà cả hai từng tham gia. Thế nhưng, có lẽ Disney đã không lựa chọn đúng thời điểm để thực hiện điều này.

Trong nhiều năm qua, "văn hóa woke" (một thuật ngữ cho việc chống định kiến về màu da, giới tính và tôn vinh sự đa dạng, bình đẳng) đã ngấm ngầm tàn phá chất lượng của nhiều thương hiệu phim đình đám, khiến nhiều khán giả mệt mỏi vì thúc đẩy sự đa dạng quá đà và gò ép.

Ở hiện tại, lùm xùm về thay đổi màu da của Ariel, Bạch Tuyết và Tinker Bell gần đây chính là ví dụ, dẫn đến việc hình tượng Lọ Lem 2023 này dù vốn không hề "woke" nhưng giờ đây "nằm không cũng dính đạn".