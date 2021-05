Sự thay đổi của Hoàng tử: Cư dân mạng phát hiện ra điểm khác lạ trong giọng nói của Harry

HHT - Những người nghe cuộc phỏng vấn mới dài 90 phút của Hoàng tử Harry đã phát hiện ra rằng giọng nói của anh có những thay đổi khác lạ. Điều này khiến nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi: “Anh đã quên Nữ hoàng rồi sao, Harry?”.

Cuộc phỏng vấn của Hoàng tử Harry trong một podcast mới được đăng đang khiến công chúng ở Anh dậy sóng, không chỉ vì Harry tiếp tục chỉ trích Hoàng gia Anh, mà còn vì sự khác biệt trong giọng nói của anh.

Theo các chuyên gia về ngôn ngữ, thì Hoàng tử Harry đang “điều chỉnh giọng nói” của mình: Anh bỏ nhiều chữ t khi phát âm và dùng nhiều cách nói của người Mỹ. Dường như Harry làm như vậy để “hòa nhập tốt hơn và dễ được yêu mến hơn”.

Người sáng lập Hội Diễn thuyết London nói với trang Mail Online: “Không hẳn là anh ấy nói đúng kiểu Anh - Mỹ, mà là anh ấy chỉnh giọng mình cho giống người Mỹ thì đúng hơn. Điều này bao gồm việc anh ấy nói hơi mềm và nhẹ hơn”.

Theo các nhà phân tích ngôn ngữ thì việc một người điều chỉnh giọng nói cho giống với những người xung quanh là để họ tạo sự kết nối, thể hiện rằng: “Tôi cũng giống các bạn”. Đây cũng là một “thủ thuật” tâm lý của những người làm những công việc công chúng, cần giao tiếp nhiều, hoặc thuyết trình.

Từ trước đến nay, các thành viên Hoàng gia nổi tiếng với cách nói tiếng Anh hơi “cứng”, tránh dùng các từ ngữ hay cấu trúc không tiêu chuẩn, một số âm (như t và r) được phát âm “nặng” hơn người Anh bình thường, các nguyên âm hay được kéo dài hơn một chút… Những âm t và r được những người như Nữ hoàng, Thái tử Charles, Hoàng tử William phát âm khá mạnh (William nói nhanh và hơi khó nghe hơn bà và cha anh). Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh thích bắt chước cách nói tiếng Anh “quý tộc” này.

Nhưng trong cuộc phỏng vấn mới, Harry có cách nói giống người Mỹ nhiều hơn. Anh dùng những từ như gotta, coulda và wanna, thay vì got to, could have và want to như cách gia đình anh vẫn nói.

Sự thay đổi của Harry khiến nhiều cư dân mạng ở Anh không vui. Họ viết những bình luận như:

“Harry, anh đã quên Nữ hoàng rồi phải không?”.

“Anh ta nên bỏ luôn tước vị liên quan đến Hoàng gia của nước Anh đi nữa”.

“Harry muốn hòa nhập với người Mỹ nhưng lại không ngại tách mình khỏi nước Anh”.

Tuy nhiên, những nhà phân tích ngôn ngữ cho rằng, sự thay đổi này có thể được hiểu là Harry tỏ ra tôn trọng nền văn hóa ở nơi mà anh đang sống, bởi khi bạn chuyển tới sống ở nơi khác, nhiều khi bạn cũng phải thích nghi và nói hơi giống với những người địa phương. Còn Harry, anh có vẻ cũng sẵn sàng từ bỏ một số yếu tố trong nền văn hóa của mình để hòa nhập với nền văn hóa mới rồi.

Thục Hân