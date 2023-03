Sự trỗi dậy của âm nhạc trả thù: Miley Cyrus và Shakira bắt tay "cà khịa" người yêu cũ

HHT - Chủ đề "tình cũ" tuy không phải chất liệu mới mẻ trong âm nhạc nhưng lại góp phần giúp nhiều ca khúc lên xu hướng trong thời gian gần đây.

Flowers - Miley Cyrus

Flowers của Miley Cyrus quả thật là màn “trả đũa” không thể ngọt ngào hơn mà cô dành cho chồng cũ Liam Hemsworth. Ra mắt vào đúng ngày sinh nhật của nam diễn viên, ca khúc nhanh chóng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng.

Theo lời đồn đoán của dân mạng, địa điểm quay MV Flowers chính là nơi Liam Hemsworth đã... "cắm sừng" Miley với người phụ nữ khác. Ngoài ra, hình ảnh chiếc đầm vàng được Miley Cyrus diện trong MV được nghi là chi tiết "đá xéo" đến "bạn gái tin đồn" Jennifer Lawrence hay bạn gái hiện tại Gabriella Brooks của Liam.

Dù vậy bài hát vẫn mang đến tinh thần tích cực cho người nghe. Chữa lành, yêu bản thân nhiều hơn là thông điệp chính mà bản thân Miley muốn dành tặng cho mọi người.

Out of Your League - Shakira

Trái ngược với hình ảnh thường thấy, Out of Your League mở ra một “nhân cách” hoàn toàn mới của Shakira: Thiện nhưng không lành.

Không chỉ trực tiếp chỉ mặt điểm tên chồng cũ Pique và “kẻ thứ ba”, nữ hoàng nhạc Latin còn không ngại châm biếm chuyện ngoại tình của cặp đôi qua những câu hát như “Anh ta đổi một chiếc Rolex lấy một chiếc Casio” hay cách chơi chữ “sal pique” và “claramente” theo tên nam cầu thủ Pique và "tiểu tam" Clara.

Mang đậm tuyên ngôn nữ quyền, Out of Your League không chỉ đáp trả thẳng thừng cho tình cũ mà còn như một lời khẳng định đầy tự hào của phái đẹp: “Phụ nữ không khóc, họ chỉ kiếm tiền”.

Kill Bill - SZA

Ra mắt từ tháng 10/2022, đến nay Kill Bill của SZA vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt cả trên các nền tảng nghe nhạc lẫn TikTok.

Lấy cảm hứng từ bộ phim cùng tên, SZA khéo léo mở ra thế giới nội tâm phức tạp của người thiếu nữ thất tình. Kill Bill của SZA được giới phê bình đánh giá khá tốt khi khai thác những đau khổ dồn nén khi kết thúc một mối quan hệ. Những ý nghĩ bạo lực xen lẫn ghen tị khi thấy người yêu cũ có người yêu mới. Tất cả đều được SZA thể hiện trọn vẹn qua giai điệu Pop R&B sở trường.

Boy’s a Liar - PinkPantheress x Ice Spice

Tình yêu có thể làm một người mù quáng đến thế nào? PinkPantheress và Ice Spice sẽ cho bạn một câu trả lời. Bài hát kể về nỗi mặc cảm tự ti của cô gái trong một mối quan hệ tình cảm độc hại. Cô không cảm thấy được người đàn ông của mình yêu thương và tin rằng anh ấy ở bên mình chỉ vì vẻ ngoài và bạn cố gắng làm tất cả để trông đẹp nhất có thể trước mặt đối phương.

Boy's a Liar thật sự trở thành hiện tượng khi phần 2 hợp tác với Ice Spice ra đời. Bản phối lại được các nhà phê bình đón nhận nồng nhiệt và trở thành bài hát đầu tiên lọt vào Top 10 Billboard Hot 100 đầu tiên cho cả PinkPantheress và Ice Spice, đồng thời đạt vị trí thứ ba trên Billboard Global 200.