Sự việc của Tangmo Nida: Chưa đủ bằng chứng để kết luận có xô xát trước khi xảy ra tai nạn

HHT - Tai nạn của nữ diễn viên "Chiếc Lá Cuốn Bay" Tangmo Nida vẫn đang là đề tài được dư luận bàn tán xôn xao. Nhiều điểm bất thường trong sự ra đi của Tangmo được cư dân mạng chỉ ra. Trong đó, các vết thương trên người nhóm bạn đi cùng Tangmo vào đêm xảy ra tai nạn được netizen và truyền thông Thái Lan "soi ra".

Theo những hình ảnh mà đài CH3 (Thái Lan) có được, liên quan đến tai nạn của Tangmo, trên tay và thái dương của hai người bạn đi cùng Tangmo vào hôm xảy ra tai nạn xuất hiện những vết thương không rõ nguyên nhân.

Người điều khiển con thuyền tối hôm đó - Tanuphat Lertthaweewit (Por) - để lộ vết thương dài ở cánh tay phải. Còn San - người bạn nói rằng Tangmo bám vào chân mình để đi vệ sinh ở đuôi thuyền trước khi bất cẩn ngã xuống sông, để lộ một vết xước đỏ dài ở phần thái dương bên trái và một vết đỏ ở cổ tay trái.

Một đoạn video trích xuất từ CCTV tại đài CH3, cư dân mạng Thái Lan phát hiện Job - một người cũng có mặt trên thuyền cùng Tangmo, cởi áo và để lộ vết thương lớn sau lưng. Por khi đó cũng có mặt và yêu cầu một phóng viên tại đó xóa ảnh, ghi âm phỏng vấn.

Trong kết quả khám nghiệm được cảnh sát Thái Lan công bố đầu tiên trên đùi trái của Tangmo có một vết thương. Kết hợp với những hình ảnh về vết thương trên người các nhân chứng, truyền thông Thái Lan và cư dân mạng đặt nghi vấn về khả năng có xô xát trên thuyền vào đêm Tangmo xảy ra tai nạn.

Tuy nhiên, theo kết quả khám nghiệm sơ bộ được cảnh sát công bố vào tối ngày 1/3, chưa có bất kì kết luận nào từ phía cơ quan chức năng về việc có xô xát dẫn tới bị thương trên thuyền của nhóm bạn, cũng như Tangmo.

Nguyên nhân tử vong của Tangmo Nida được đưa ra giống như kết quả ban đầu, do bị ngạt nước. Vết thương trên đùi của Tangmo là một vết thương sâu, gần chạm đến xương, do một vật sắc nhọn gây ra. Vết thương này có phải gây ra do cánh quạt của thuyền như suy đoán của cư dân mạng hay không, vẫn chưa có kết luận và đang được cảnh sát tiếp tục điều tra.

Cư dân mạng cũng phát hiện một dấu vết nghi là vết thương trên mắt, khi thi thể Tangmo được tìm thấy. Cảnh sát công bố đây không phải vết thương mà là sự thay đổi của cơ thể sau khi mất.

Về vết thương, vết bầm trên người Job, cảnh sát cho biết đây là vết thương đã có khoảng 5 đến 7 ngày, bao gồm ngày Tangmo xảy ra tai nạn. Vết thương trên cánh tay của Job có kích thước lớn, không tương thích với vết cào do móng tay gây ra. Vết bầm tím ở gần đầu vai và nách phải do bị vật mạnh đập vào nhưng chưa thể xác định chính xác. Vị trí các vết thương không trùng khớp với việc bị gây ra do giằng co. Các vết thương trên người các nhân chứng còn lại vẫn đang được cảnh sát điều tra.

Sự ra đi của Tangmo Nida khiến người hâm mộ bất ngờ. Nhiều nghi vấn về những uẩn khúc trong tai nạn của nữ diễn viên, cũng như lời khai của các nhân chứng được cư dân mạng chỉ ra. Tuy nhiên, tất cả chỉ là suy đoán chưa được xác thực với cơ quan có thẩm quyền. Cảnh sát Thái Lan cho biết sẽ điều tra sát sao vụ việc này và đảm bảo quá trình điều tra được tiến hành một cách minh bạch.

Boba (tổng hợp)