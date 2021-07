Suboi lần thứ hai xuất hiện tại Quảng trường Thời đại (New York)

HHT - “Nữ hoàng Rap Việt" Suboi một lần nữa khẳng định chất lượng âm nhạc Việt Nam có tầm ảnh hưởng thế giới khi mới đây, hình ảnh của cô đã xuất hiện tại Quảng trường Thời đại (New York).

Mới đây, Suboi tự hào chia sẻ hình ảnh cô xuất hiện trên banner quảng cáo ở Quảng trường Thời đại (Mỹ). "Đây là lần thứ hai Suboi xuất hiện ở Times Square, New York nhưng đây là lần đầu tiên về âm nhạc. Đúng là một quãng đường thú vị ", cô viết.

Hình ảnh lần này của Suboi nằm trong Album NO NÊ vừa được cô ra mắt. Gương mặt, cách trang điểm cùng thời trang Á Đông thể hiện tinh thần dân tộc của nữ rapper.

Album NO NÊ có 9 ca khúc, đa số được sản xuất ở New York với các nhà sản xuất đình đám như Zach Golden, Pat McCusker... Ngoài Công, Cho không, N-Sao?, Bet on me, Sickerrr từng được khán thính giả đón nhận nồng nhiệt thì Best friend, Lava, Ngày lại ngày, Diều là những gia vị mới mà Suboi đem đến cho album này.

Theo nghiên cứu USC Annenberg được tài trợ bởi Spotify (dịch vụ nghe nhạc lớn nhất thế giới) cho biết: Trong thị trường âm nhạc, cứ 5 nghệ sĩ mới có 1 nghệ sĩ nữ có sản phẩm nằm trong các bảng xếp hạng. Để xóa bỏ sự chênh lệch này, cổ vũ cho sức mạnh của những nữ ca sĩ nói riêng và nữ giới nói chung, Spotify đã mở chiến dịch EQUAL với sự góp mặt của 35 local artists trên toàn thế giới. Trước Suboi, Hoàng Thùy Linh và Bích Phương là 2 sao nữ V-Biz góp mặt trong chiến dịch này.

Trước đó, hình ảnh của Suboi từng được phủ sóng ở Quảng trường Thời đại khi xuất hiện trong chiến dịch quảng bá hợp tác giữa 2 hãng thời trang nổi tiếng. Sự kiện này từng khiến người hâm mộ nức lòng bởi đây cũng là lần đầu tiên, một ngôi sao Việt Nam phủ sóng hình ảnh tại Quảng trường nổi tiếng bậc nhất thế giới.