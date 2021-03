Sức hút lâu đài (Kỳ 1): Dù Meghan Markle tỏ ra không thiết tha, hoàng gia vẫn đầy mị lực

HHT - Cuộc phỏng vấn kể hết của Meghan - Harry gây xôn xao là điều đương nhiên. Ai mà chẳng tò mò muốn biết bên trong lâu đài hoàn hảo có những tì vết gì. Thế nhưng bạn không thể phủ nhận rằng bất kì điều gì liên quan đến hoàng gia đều có một ma lực hấp dẫn kì lạ.

HOÀNG GIA ANH

Từ thời trung cổ đến nay, Hoàng gia Anh luôn là tâm điểm của thế giới.

Hoàng gia Anh vẫn là biểu tượng cho mọi giấc mộng cổ tích và là hoàng gia được công chúng quan tâm nhất.

Nhân vật nổi bật

Công tước phu nhân xứ Cambridge - dân tình vẫn quen gọi là Công nương Kate Middleton.

Nàng dâu Hoàng gia Kate Midleton.

Kate Middleton được nữ hoàng coi như “cháu dâu vàng” vì sự hiện diện của cô làm tăng uy tín Hoàng gia vô cùng. Trước đây, Công nương Diana là nhân vật Hoàng gia được cả thế giới yêu mến nhưng lại khiến hình ảnh Nữ hoàng Elizabeth trở thành một bà mẹ chồng khắc nghiệt và Hoàng cung giống như chiếc lồng giam cầm người phụ nữ tự do. Cho đến khi Kate đến, hoàng tử, công chúa nhỏ ra đời, và việc cô hoàn toàn thoải mái với vị trí Công nương của mình đã tạo ra một hình ảnh gia đình cao quý cho Hoàng gia Anh.

Nữ hoàng cưng cô cũng phải! Điều này chắc chắn đã gây áp lực lớn cho Meghan. Cùng là chị em bạn dâu khó mà không bị so sánh. Và rất có thể mỗi người có “những ký ức rất khác nhau”. Đôi khi cùng một sự việc, với người này là tổn thương, với người kia thì họ chỉ đang làm nhiệm vụ gia tộc.

Kate đã tạo ra một hình ảnh gia đình cao quý cho Hoàng gia Anh.

Kate Middleton được nữ hoàng coi như “cháu dâu vàng”.

Cùng là chị em dâu, Meghan khó mà không bị so sánh.

Gia sản

Tổng tài sản: 450 triệu đô la.

Hoàng gia Anh sở hữu vô số cung điện như Điện Buckingham, Kensington Palace, St James’s Palace, Palace of Holyrood, lâu đài Windsor, Hampston Court Palace, Kew Palace… những bộ trang sức độc nhất của hoàng gia và bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật - một quỹ đầu tư khác của họ ngoài bất động sản.

Điện Windsor - một trong số những tòa lâu đài đồ sộ thuộc tài sản của Hoàng gia Anh.

Điện Buckingham là nơi làm việc chính của hoàng gia, nó là nơi tổ chức các sự kiện long trọng, đồng thời cũng là địa điểm chào mừng các vị khách quốc tế. Cung điện này có 775 phòng, được mở cho du khách tham quan vào ngày thường.

Buôn chuyện

Hoàng tử bé mới vừa ra đời đã có thú cưng ngầu vầy nè.

Nước Úc đã gửi món quà đầu tiên cho hoàng tử nhỏ George. Đó là một món quà đặc biệt và rõ ràng là đầy uy quyền - một con cá sấu con (có khả năng chú cá sấu này cũng đội vương miện luôn).

HOÀNG GIA MONACO

Hoàng gia Monaco cũng là một biểu tượng nổi tiếng được cả thế giới mến mộ và theo dõi. Mỗi khi nhắc đến Monaco mọi người đều nghĩ ngay đến thời trang và biểu tượng sắc đẹp một thời công nương Grace Kelly.

Hoàng tộc Monaco trứ danh bởi lễ cưới thế kỉ của Grace Kelly và Hoàng tử Rainier Đệ Tam.

Các thành viên của Hoàng gia Monaco đều rất yêu thích thời trang và có gu thẩm mỹ ấn tượng.

Nhân vật nổi bật

Công nương Charlene.

Nhắc đến tượng đài nhan sắc hoàng gia, vương phi xứ Monaco luôn là một trong những tên tuổi đứng đầu vì sở hữu nét đẹp tựa nữ thần.

Charlene từng là một vận động viên bơi lội của Nam Phi trước khi trở thành vợ của hoàng tử Albert đệ nhị. Bước chân vào hoàng tộc Monaco, Charlene nhanh chóng tìm được chỗ đứng của riêng mình và trở thành một trong những phụ nữ hoàng gia ăn mặc đẹp nhất thế giới - bên cạnh công chúa Charlotte.

Công chúa Charlotte

Công chúa Charlotte là người kế vị thứ tư của vương triều Monaco, là hậu duệ của công nương huyền thoại Grace Kelly.

Công chúa Charlotte là người kế vị thứ tư của vương triều Monaco, là hậu duệ của công nương huyền thoại Grace Kelly. Không những là gương mặt yêu thích của Gucci, Charlotte còn là một vận động viên đua ngựa cừ khôi và cô đã tham gia rất nhiều giải đấu trên thế giới. Toàn bộ trang phục mà cô mặc tham gia các giải đua ngựa đều do Gucci thiết kế độc quyền.

Đặc biệt, hoàng tộc Monaco còn trứ danh bởi lễ cưới thế kỉ của Grace Kelly và Hoàng tử Rainier Đệ Tam. Trong thời gian sắp tới, Monaco có cơ hội lặp lại điều này khi lần lượt Hoàng tử Andrea và em gái công chúa Charlotte sẽ kết hôn.

Gia sản

Tổng tài sản: 4 tỉ đô la

Là một trong những gia đình giàu sang nhất thế giới, tài sản của họ bao gồm lợi nhuận từ việc đầu tư vào bất động sản, bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật có một không hai, hàng hà sa số xe hơi cổ và sòng bài xa hoa bậc nhất Monte Carlo.

Sòng bài xa hoa bậc nhất Monte Carlo thuộc sở hữu của Hoàng gia Monaco.

Một công trình khác thể hiện sự xa hoa và giàu sang của Monaco chính là hoàng cung. Hoàng cung Monaco mở cửa cho du khách vào mùa hạ. Nơi này tổ chức rất nhiều sự kiện từ những buổi hoà nhạc cho đến những bữa tiệc Giáng sinh linh đình. Cung điện của quốc gia Monaco sở hữu một phòng trưng bày nghệ thuật theo phong cách Ý.

Buôn chuyện

Sòng bài Monte Carlo trở thành địa điểm quay yêu thích của series phim James Bond với các phần Casino Royal, GoldenEye, Never Say Never Again. Nhân tiện, bạn phải trên 18 tuổi và không phải là công dân Monaco mới được phép bước chân vào nơi đây.