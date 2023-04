SUGA (BTS) tái hợp với IU trong "People Pt.2", có khuấy đảo nhạc số như 3 năm trước?

HHT - "Steal The Show" là sản phẩm âm nhạc mới nhất của SHAUN kết hợp cùng mỹ nam "KinnPorsche The Series" Jeff Satur. Màn bắt tay này mang lại nhiều điểm mới trong âm nhạc của SHAUN, nhưng liệu có đủ sức để giúp nam ca sĩ thoát khỏi cái bóng của siêu hit "Way Back Home"?