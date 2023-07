Sửng sốt với vòng eo 55, vòng hông quả táo của cô gái lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020

HHT - Đã từng được xem là đối thủ nặng ký của Đỗ Thị Hà ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My bây giờ có vóc dáng còn đẹp hơn thời kỳ thi nhan sắc với eo nhỏ đến mức ai cũng tưởng cô dùng app chỉnh ảnh.

Ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My lọt đến Top 10 chung cuộc kiêm thêm giải phụ Người đẹp tài năng. Tuy không chạm tay đến vương miện nhưng cô vẫn gây chú ý nhờ nhan sắc ngọt ngào và mối quan hệ đặc biệt với cầu thủ Đoàn Văn Hậu.

Giờ đây, Doãn Hải My đang hạnh phúc bên bạn trai là cầu thủ nổi tiếng, sắc vóc ngày càng thăng hạng. Cô luôn nổi bật với vòng eo 55 cm, nhỏ đến mức khó tin. Thậm chí Doãn Hải My từng than thở rằng mọi người cứ nghĩ cô dùng app chỉnh sửa mới có được vòng eo con kiến như thế.

Không chỉ có vòng eo săn chắc đáng mơ ước, Doãn Hải My còn sở hữu vòng hông quả táo nảy nở, càng khiến cho đường cong chữ S của cô thêm nuột nà. Mỗi lần bạn gái Đoàn Văn Hậu diện bikini đều khiến nhiều cô gái muốn xin kinh nghiệm giữ dáng.

Doãn Hải My tiết lộ rằng cô may mắn có cơ địa không sợ tăng cân. Nhiều người từng gặp Doãn Hải My bên ngoài còn nhận xét trên thực tế, cô mảnh mai hơn cả trên ảnh.

Hiện giờ, cô đang dừng ở mốc 48 kg với số đo 78-55-89 nhưng muốn tăng lên 50 kg cho cơ thể cân đối hơn. Vì thế mà bạn gái Đoàn Văn Hậu tích cực ăn uống bổ dưỡng, tập thể thao đều đặn để đạt mục tiêu.

Doãn Hải My kết hợp nhiều môn thể thao như tập gym, bơi lội và chạy bộ để thân hình săn chắc, tăng độ dẻo dai. Trong thời kỳ COVID-19 bùng phát, Doãn Hải My vẫn chăm chỉ tự tập tại nhà nên khi đi thi Hoa hậu Việt Nam 2020, cô luôn tự tin vào sắc vóc của mình.