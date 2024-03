Tại sao gần đây nước ta có thời tiết thất thường: Lúc rét thấm thía, lúc nóng rát da?

HHT - Trong thời gian đầu năm nay, thời tiết nước ta nhiều lần có sự thay đổi thất thường. Có những đợt rét đậm kéo dài, rồi lại có những ngày nắng nóng oi bức. Thời tiết giữa miền Bắc và miền Nam cũng trái ngược. Nhiệt độ trong cùng một ngày có khi cũng chênh lệch rất nhiều. Tại sao thời tiết đầu năm nay lại như vậy?

Đầu tuần này, toàn miền Bắc tăng nhiệt độ. Vào trưa và chiều những ngày đầu tuần, nhiều tỉnh thành nắng nóng gần như mùa Hè, chênh lệch nhiệt độ trong cùng ngày rất lớn.

Trong khi đó, chỉ ít ngày trước, phần lớn miền Bắc vẫn rét đậm còn miền Nam, bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), thì nắng nóng gay gắt.

Theo trang The Star, những đợt nóng và lạnh đều dữ dội, khó dự báo đang là “xu hướng” ở nhiều vùng trên thế giới, do biến đổi khí hậu toàn cầu chứ không phải là vấn đề của riêng nước nào.

Ví dụ, từ giữa tháng 2 đến nay, Lào đã có những đợt tăng nhiệt độ đột ngột, một số tỉnh lên hơn 37oC. Cùng thời điểm, người dân một số nơi ở miền Bắc nước này lại rất bất ngờ khi phải trải qua những buổi sáng giá rét, nhiệt độ 14 - 15oC. Ở nhiều nơi tại miền Nam và Đông Trung Quốc, nhiệt độ ngày 18 - 20/2 đã phá kỷ lục cũ về mức nhiệt độ cao nhất trong các tháng 2, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới.

Ngoài ra, thế giới đang chịu ảnh hưởng của El Nino, khiến thời tiết trở nên thất thường và cực đoan ở nhiều khu vực, theo trang The Guardian. Mà Đông Nam Á là một trong những vùng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu, nên càng dễ có những thời điểm nhiệt độ lên xuống đáng kể.

Do những yếu tố trên, ở nước ta, tại miền Bắc sẽ có những đợt nóng trái mùa gay gắt, còn miền Nam sẽ có những đợt nắng nóng khắc nghiệt hơn và dài hơn so với năm 2023, theo The Star.

Dự báo chiều thứ Ba, 5/3, nhiệt độ Hà Nội lên đến 37oC, TP.HCM 39oC, một số tỉnh thành miền Trung lên đến 40oC hoặc hơn. Cùng thời điểm, một số nơi ở Đông Nam Á cũng rất nóng, như Singapore 37oC, Vientiane (Lào) 39oC, Bangkok (Thái Lan) 42oC… Tuy nhiên, người dân miền Bắc nước ta cần lưu ý là buổi sáng sớm và tối muộn vẫn khá lạnh, cần có trang phục phù hợp.