Tại sao nữ VĐV trượt băng nghệ thuật 19 tuổi ở Olympic Mùa Đông vừa biểu diễn vừa khóc?

HHT - Một nữ vận động viên môn trượt băng nghệ thuật của đoàn Trung Quốc tại Thế vận hội Mùa Đông đã có màn trình diễn rất khác thường: Cô vừa biểu diễn vừa bật khóc. Điều này khiến cư dân mạng ở Trung Quốc tranh cãi gay gắt.

Được tham dự Olympic là một trong những mơ ước lớn lao của bất kỳ VĐV nào. Tuy nhiên, với Zhu Yi, 19 tuổi, nữ VĐV môn trượt băng nghệ thuật của Trung Quốc, thì lần đầu tiên cô tham dự Olympic lại là một trải nghiệm không hoàn toàn vui vẻ.

Thực tế, Zhu Yi là một VĐV rất đặc biệt. Cô sinh ra ở Los Angeles (Mỹ) nhưng muốn thi đấu cho đất nước mình là Trung Quốc nên cô thậm chí sẵn sàng bỏ quốc tịch Mỹ, đổi tên từ Beverly Zhu thành Zhu Yi để tham dự Olympic với tư cách là VĐV Trung Quốc.

Thật không may, khi Zhu Yi biểu diễn vào hôm Chủ Nhật vừa rồi, cô bị ngã, va vào rào chắn. Ngay sau đó, Zhu Yi bị chê trách rất nhiều trên mạng xã hội. Tên của Zhu Yi nhanh chóng đứng vào top trending trên Weibo với hàng triệu lượt đề cập và xem trong vòng vài tiếng. Nhiều cư dân mạng không hề kiềm chế trong ngôn từ, viết rằng màn biểu diễn của cô là “đáng xấu hổ”, làm ảnh hưởng đến điểm số của cả đội. Họ còn chỉ trích cả việc cô thi đấu cho Trung Quốc mà nói tiếng Trung cũng không thành thạo.

Lại không may lần nữa, trong lần biểu diễn tự do vào hôm qua (thứ Hai), Zhu Yi lại ngã và tiếp tục nhận điểm số thấp nhất. Ngay trong khi biểu diễn, vì chịu sức ép nặng nề, cô gái 19 tuổi bật khóc và cứ thế vừa biểu diễn vừa khóc. Thế nhưng có những netizen vẫn không mảy may xúc động, tiếp tục mắng Zhu Yi vì “đã làm hỏng chuyện rồi lại còn khóc”, và họ chỉ ra rằng VĐV nào thi đấu ở Olympic mà chẳng phải chịu sức ép, có phải một mình cô bị sức ép đâu.

Trước tình hình này, cũng rất nhiều người lên tiếng bảo vệ Zhu Yi và nói rằng việc bị ngã không phải là lỗi của cô, VĐV nào khi thi đấu cũng có thể gặp những chuyện không như ý. Những người này cũng viết lời an ủi, động viên Zhu Yi rằng, khi biểu diễn trước công chúng thì rất khó tránh khỏi việc bị chê bai như vậy mỗi khi không thành công.

Còn Zhu Yi thì nói: “Lúc biểu diễn, tôi có rất nhiều cảm xúc và rất muốn khóc, không thể ngừng được, nên nước mắt cứ chảy ra. Tôi rất buồn và hơi xấu hổ. Tôi nghĩ tôi bị sức ép nặng nề vì tôi rất muốn chứng minh khả năng của mình, nhưng thật không may là tôi đã không làm được”.

Jin Boyang, một đồng đội của Zhu Yi, cũng bênh vực cô: “Zhu Yi là một VĐV rất chăm chỉ. Cô ấy phải chịu rất nhiều sức ép: Đây là lần đầu tiên cô ấy dự Olympic, lại ở Bắc Kinh, ở quê hương của mình”.

Truyền thông và một số nhà bình luận thể thao của Trung Quốc cũng kêu gọi netizen hãy tử tế với Zhu Yi thay vì khắt khe như hiện tại. Họ chỉ ra rằng, một VĐV được tham dự Olympic đã là giỏi rồi, là nỗ lực rất nhiều rồi, và mọi người nên quan tâm đến cảm xúc của các VĐV, dù thành tích có thế nào đi nữa.

Thục Hân