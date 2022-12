Tài tử So Ji Sub gây bất ngờ với sự trở lại đầy mới mẻ trong "Hung Thủ Vô Hình"

HHT - "Hung Thủ Vô Hình" không chỉ là bộ phim khiến khán giả phải đứng ngồi không yên vì những tình tiết giật gân, bí ẩn, mà còn là dấu mốc cho sự trở lại màn ảnh rộng của nam diễn viên So Ji Sub.

Hung Thủ Vô Hình được chuyển thể từ bộ phim điện ảnh Invisible Guest (2017) của Tây Ban Nha. Nội dung kể về Yoo Min Ho (So Ji Sub thủ vai) - một giám đốc đầy triển vọng của công ty công nghệ, bị tình nghi là kẻ giết người. Dù Yoo Min Ho luôn khẳng định vô tội nhưng mọi chứng cứ đều gây bất lợi cho anh.

Đây là một vụ án trong phòng kín, không có dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài cũng không có sự xuất hiện của người thứ ba. Nạn nhân là Se Hee (Nana thủ vai) - tình nhân của Yoo Min Ho. Để chứng minh bản thân vô tội, Yoo Min Ho đã thuê một luật sư nổi tiếng Yang Sin Ae (Kim Yun Jin thủ vai) và cô yêu cầu Min Ho phải nói cho cô biết toàn bộ sự thật.

Khác với những vai chính diện trước đây, lần này So Ji Sub trở lại với khán giả dưới hình ảnh một kẻ thủ ác. Nam diễn viên cũng chứng tỏ được đẳng cấp diễn xuất của mình, khi thể hiện nội tâm vô cùng phức tạp của nhân vật Yoo Min Ho - kẻ dùng vỏ bọc doanh nhân thành đạt để che đậy những tính cách khác ở bên trong.

Bên cạnh So Ji Sub, Hung Thủ Vô Hình còn có sự góp mặt của nữ diễn viên gạo cội Kim Yun Jin. Cô vào vai nữ luật sư Yang Sin Ae có tỷ lệ chiến thắng 100%. Dưới tài năng biến hoá đa dạng vai diễn của Kim Yun Jin, Yang Sin Ae xuất hiện với hình tượng lạnh lùng, chưa từng thua một vụ án nào và có thể giúp nghi phạm trở nên trong sạch. Nhưng điều mà Yang Sin Ae không ngờ rằng "sự thật" mà Yoo Min Ho cung cấp, chưa phải là sự thật cuối cùng.

Ngoài hai diễn viên quen thuộc là So Ji Sub và Kim Yun Jin, Hung Thủ Vô Hình còn được tô thêm màu sắc mới của gương mặt trẻ Nana. Xuất thân là một idol lấn sân diễn xuất, đến nay Nana đã có trong tay vài tác phẩm nổi bật như The Good Wife, The Swindlers, Kill It, Justice, Memorials, Oh My Ladylord, Genesis hay mới đây nhất là bộ phim Glitch dài 10 tập được chiếu trên Netflix.

Vụ án trong Hung Thủ Vô Hình xuất phát từ cái chết của Kim Se Hee - nhân vật do Nana thủ vai. Se Hee chính là chìa khoá có thể giải quyết được bài toán khiến Min Ho và Sin Ae đau đầu. Nam diễn viên So Ji Sub cũng nhận xét rằng thông qua vai diễn Se Hee, khán giả sẽ được thấy một khía cạnh thu hút khác của Nana trên màn ảnh rộng.