Tài xế sợ hãi khi thấy bóng người mờ ảo lúc nửa đêm trên camera hành trình, sự thật là gì?

HHT - Một tài xế đã không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy một bóng người mờ ảo đi bộ ven đường vào lúc 2h30’ sáng, đến khi xem lại camera hành trình thì anh thấy đúng là như vậy. Người này rất sợ hãi nên đăng video để hỏi cộng đồng mạng, không ngờ nhiều người cũng có những trải nghiệm tương tự. Sự thật ở đây có thể là gì?

Có những chuyện bí ẩn được kể lại thì không mấy ai tin, nhưng khi được ghi lại hẳn hoi trên camera thì khác.

Ít ngày trước, anh William Church đang lái xe trên Xa lộ 87, còn được gọi là Cao tốc Beeline, ở bang Arizona (Mỹ) thì chợt nhìn thấy một bóng người lạ lùng dường như đi bộ ở ven đường.

Lúc ấy là 2h30’ sáng nên anh William nghĩ thật khó hiểu khi có người đi bộ trên đường cao tốc. Nên sau đó anh xem lại camera hành trình và thấy đúng là có “thứ gì đó” ở ven đường thật.

Hình bóng đó rất mờ ảo, cứ như có thể nhìn xuyên qua, và có vẻ đang di chuyển.

Vào thời điểm ấy, trên đường không có xe ô tô hay người nào khác.

Đây là video:

Thấy sợ nên anh William liền đăng đoạn clip lên mạng để hỏi xem cư dân mạng có thể lý giải thế nào. Không ngờ, nhiều người khác bảo anh William rằng đoạn đường đó nổi tiếng là nguy hiểm và “cực kỳ đáng sợ, nhất là vào nửa đêm về sáng", không ít tài xế đã chứng kiến chuyện tương tự rồi. Thậm chí, một người còn nói, có lần họ lái xe qua quãng đường đó vào nửa đêm và cho một người đi nhờ xe, sau mới phát hiện ra cái tên mà người đi nhờ xe nói cho mình biết trùng khớp với tên một người đã mất tích nhiều năm.

Xa lộ 87 là đường cao tốc đã gần 100 năm tuổi, trên đó từng xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, khiến nhiều người dân địa phương cho rằng đó là “con đường bị ám”. Hồi đầu năm nay, 2 ô tô đã đâm vào nhau khiến một người thiệt mạng - vụ việc xảy ra ở gần quãng đường mà anh William nhìn thấy “bóng người” nói trên, theo trang Fox 10 Phoenix. Xa lộ 87 cũng được coi là một trong 4 con đường nguy hiểm nhất ở Arizona, theo trang Valley Chevy Dealers.

Nhưng có những người thực tế hơn thì cho rằng hình ảnh anh William nhìn thấy - và camera trên ô tô của anh ghi lại - chỉ là ảo ảnh do ánh sáng (của đèn xe ô tô) phản chiếu trong những điều kiện khí hậu nhất định thôi. Lý do là vì Xa lộ 87 chạy qua nhiều vùng sa mạc, độ ẩm thấp vào ban đêm có thể tạo nên những hiện tượng quang học lạ. Đây có thể cũng là lý do khiến nhiều tài xế đi qua quãng đường này vào buổi đêm nhìn thấy ảo ảnh, gây mất tập trung hoặc sợ hãi, chứ thực ra không có gì bí hiểm cả.

Trước đây, một người đi bộ trên đồi cũng đã phát hoảng khi nhìn thấy một “bóng người mờ ảo” đi theo mình, nhưng hóa ra đó chỉ là một hiện tượng thời tiết hiếm, gọi là hiện tượng “bóng ma Brocken” mà thôi.