Tái xuất âm nhạc với The Heroes 2022 sau 2 năm "ngủ đông", Gil Lê sẽ mang đến bất ngờ gì?

HHT - The Heroes 2022 - Thần Tượng Đối Thần Tượng đã trở lại với phiên bản Idol Camp. 12 đội hình nghệ sĩ - producer cũng đã lộ diện, trong đó, sự xuất hiện của Gil Lê đã đánh dấu màn tái xuất âm nhạc chính thức của giọng ca "Người Mình Yêu Chưa Chắc Đã Yêu Mình".

Mới đây, Gil Lê đã đăng tải bộ ảnh mới cùng Minh Đinh - producer sẽ đồng hành trong chương trình The Heroes 2022 - Thần Tượng Đối Thần Tượng. Với tên gọi SHADOW WOLVES, team Gil Lê mong muốn thể hiện tinh thần mạnh mẽ, hết mình và cá tính.

Đến với The Heroes 2021 - Thần Tượng Đối Thần Tượng, tinh thần chủ đạo mà Gil Lê hướng đến trong tất cả tiết mục của mình tại chương trình là sự đầu tư nghiêm túc, chỉn chu từ dàn dựng sân khấu, vũ đạo, giọng hát đến phong cách âm nhạc. Bên cạnh đó, kỹ năng trình diễn kết hợp giữa hát và vũ đạo chuyên nghiệp nhưng không kém phần “máu lửa", cũng là những khía cạnh mới mẻ mà giọng ca Nơi Con Tim Yên Bình sẽ thể hiện.

Đồng hành cùng Gil Lê tại The Heroes 2022 là Minh Đinh - một producer trẻ quen thuộc trong giới Indie/Underground với nhiều ca khúc được Gen Z yêu thích: 7711, Thế Giới Của Em, don’t you say goodbye,... Âm nhạc của nam producer sinh năm 1996 có phần gai góc, mang âm hưởng electronic (nhạc điện tử) kết hợp Rap.

Bên cạnh đó, Gil Lê còn kết hợp cùng Cheezebout - một producer hoàn toàn mới. Không xuất hiện trên sân khấu, Cheezeboout giữ vai trò là một “hậu phương vững chắc”, hỗ trợ Gil Lê và Minh Đinh giải những “bài toán khó” trong ý tưởng âm nhạc. Chính vì thế, sự kết hợp lần đầu tiên giữa 3 cá tính âm nhạc khác biệt sẽ mang đến một “tổ hợp” màu sắc thú vị và bất ngờ như thế nào là điều mà khán giả mong đợi.

Trong thời gian vừa qua, Gil Lê ghi dấu ấn ở các chương trình truyền hình với vai trò MC. Tuy nhiên, các hoạt động âm nhạc của nữ ca sĩ có phần “im ắng” hơn hẳn kể từ MV Sao Người Ta Nỡ Làm Mình Đau. Sau 3 năm vắng bóng, The Heroes 2022 - Thần Tượng Đối Thần Tượng được xem như một “bước đệm” để Gil Lê chính thức trở lại với đường đua âm nhạc.

“Tham gia The Heroes, Gil Lê mong rằng đây sẽ là sân khấu comeback đáng nhớ của mình. Để khán giả có thể nhìn thấy rằng Gil Lê đang trở lại với âm nhạc với sự đầu tư cực kỳ nghiêm túc, ‘chiến’ hết mình sẽ mang đến một màu sắc âm nhạc mới mình chưa từng thể hiện trước đây.” - Gil Lê chia sẻ.