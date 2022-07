Talkshow dành cho Gen Z: Xây dựng thương hiệu cá nhân để "tự bán mình với giá cao nhất"

HHT - Theo dự báo, từ thứ Bảy tuần này, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ chạm đến ngưỡng nắng nóng 35 độ C và sẽ tăng mỗi ngày một độ lên 36 độ C (17/7), 37 độ C (18/7), 36 độ C (19/7). Nhiệt độ thấp nhất cũng luôn trong khoảng 27 - 28 độ C.