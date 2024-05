Tạo hình của Liam Hemsworth trong “The Witcher” mùa 4 y hệt Henry Cavill

HHT - Một số hình ảnh của Liam Hemsworth trong “The Witcher” mùa 4 đã lộ diện trên mạng xã hội. Chồng cũ của Miley Cyrus không tránh khỏi việc bị so sánh với Henry Cavill - người đã đóng vai Geralt xứ Rivia trong 3 mùa phim trước.

Sau khi hoàn thành vai diễn Geralt xứ Rivia trong mùa 3 của The Witcher (Thợ Săn Quái Vật), Henry Cavill quyết định rời bộ phim bởi những bất đồng giữa anh và nhà sản xuất. Sau đó, Netflix thông báo Liam Hemsworth sẽ thay thế Henry, trở thành Geralt mới. Kể từ đó cho đến nay, nhiều ý kiến tỏ ra nghi ngờ không biết em trai Thần Sấm có thể đảm nhận được thử thách này hay không.

Mới đây, một số ảnh của Liam Hemsworth trên phim trường The Witcher mùa 4, trong tạo hình của Geralt đã lộ diện trên mạng xã hội. Có thể thấy Liam cũng có mái tóc trắng đặc trưng của Geralt, đặc biệt vóc dáng đã được cải thiện rõ rệt. Được biết, để chuẩn bị cho vai diễn này, Liam đã tập luyện rất nghiêm túc trong phòng gym, nỗ lực tối đa cho vai diễn chàng Sói Trắng.

Trước tạo hình của Liam Hemsworth, không ít khán giả dành lời khen ngợi. Thậm chí một số còn nhận xét chồng cũ của Miley Cyrus có vẻ ngoài giống Geralt trong game còn hơn cả Henry Cavill. Tuy nhiên, vẫn có không ít fan The Witcher đã quá quen thuộc với Henry Cavill nên vẫn chưa thể thích ứng được với diễn viên mới.

Bên cạnh đó, không ít fan chỉ ra rằng vấn đề thực sự của The Witcher không phải là thay diễn viên mà là sự sai lệch giữa phim và nguyên tác. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Henry Cavill quyết định rời khỏi loạt phim. Anh là một fan cứng của The Witcher, từ game cho đến tiểu thuyết. Vì thế, Henry Cavill cảm thấy nội dung của phim The Witcher đã chệch khỏi nguyên tác quá nhiều, và là một fan anh không cảm thấy vui với điều này. Nhiều fan của The Witcher đồng ý với Henry Cavill, và họ chỉ ra rằng nếu mùa 4 không có sự cải tiến về nội dung thì việc thay diễn viên cũng khó cứu vãn được thương hiệu này.

Riêng Liam Hemsworth, anh dành sự tôn trọng cho “người cũ” và hân hoan đón nhận thử thách: “Là một người hâm mộ The Witcher, tôi rất vui mừng khi có cơ hội đóng vai Geralt xứ Rivia. Henry Cavill là một Geralt đáng kinh ngạc, và tôi rất vinh dự khi anh ấy trao dây cương cho tôi và cho phép tôi cầm lưỡi kiếm của Sói Trắng trong chương tiếp theo của cuộc phiêu lưu mới.”

Mùa 4 của The Witcher có thể sẽ được phát hành vào đầu năm 2025.

Một số bình luận của netizen:

“Tôi cảm thấy tồi tệ cho Liam. Tất cả chúng ta đều biết anh ấy sẽ bị so sánh với Henry, và anh ấy đã ký hợp đồng với một bộ phim mà tôi nghĩ mùa 4 sẽ là mùa cuối cùng.”

“Khi phim lên sóng Liam sẽ còn bị so sánh với Henry dài dài. Tôi cảm thấy tiếc cho những gì anh ấy sắp phải chịu đựng.”

“Tôi chưa bao giờ thực sự lo lắng về vẻ ngoài của Liam. Tôi lo về diễn xuất cơ.”

“Ôi trời, tôi tưởng Netflix hủy phim này luôn sau khi Henry Cavill rời đi rồi. Hóa ra vẫn đang quay à?”

“Liam trông ổn. Liam trông giống Geralt. Hãy cho anh ấy một cơ hội.”

“Trông Liam gần giống với hình dáng của Geralt trong game hơn Henry Cavill.”

“Ý kiến trung thực về The Witcher: mùa 1 rất đỉnh, mùa 2 cũng ổn, nhưng mùa 3 là một đống rác. Lý do khiến tôi chịu đựng được mùa 3 là Henry Cavill, nhưng giờ anh ấy cũng rời đi rồi, nên đối với tôi The Witcher đã chết.”

“Liam trông giống Geralt hơn Henry, nhưng tôi không nghĩ anh ấy có diễn xuất hay niềm đam mê với The Witcher để ngang bằng với những gì Henry đã thể hiện.”