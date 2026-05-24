Tập phim Doraemon tới thăm Việt Nam gây sốt, tỉ mỉ đến từng chi tiết văn hóa

Sau thời gian dài khiến khán giả chờ đợi, tập phim Doraemon du lịch Việt Nam đã chính thức ra mắt. Những hình ảnh về địa danh, ẩm thực và văn hóa Việt Nam được khắc họa nổi bật, nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán và được khen ngợi bởi cư dân mạng.

Trên Threads, khán giả dành nhiều lời tán dương cho cách thể hiện tỉ mỉ, chi tiết các chi tiết thuần Việt đến từ đoàn làm phim hoạt hình Doraemon. Nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, Bưu điện TP.HCM, Cầu Rồng Đà Nẵng, Phố cổ Hội An... được lồng ghép đặc sắc, dễ nhận biết. Ngoài ra, nhiều món ăn như cơm tấm, bánh mì... đều được tái hiện chuẩn xác, ngon miệng trên màn ảnh.

​Thêm vào đó, những chi tiết văn hóa thú vị khác như mặc áo dài dạo phố, kẹt xe, ăn hàng quán lề đường đều được đề cập khéo léo, dễ thương. Một chi tiết khiến người xem bàn luận và tự hào chính là văn hóa thả đèn lồng đã được hạn chế từ lâu để hạn chế cháy nổ và bảo vệ môi trường, cũng như hình ảnh chữ S có thêm 2 chấm cạnh bên (trên tên cửa hàng áo dài) như một cách tinh tế để thể hiện hình ảnh đất nước Việt Nam.

Những chi tiết văn hóa Việt Nam được khắc họa khéo léo.

Tập anime mới của Doraemon mang tên "Món quà là chuyến du lịch ở Việt Nam" xoay quanh việc Shizuka dành sự yêu thích cho đất nước Việt Nam, và hy vọng một ngày nào đó có thể đến đây du lịch. Với mong muốn chiều lòng cô bạn, Nobita ngỏ lời mượn Cánh cửa thần kỳ từ Doraemon. Song vì đã mang cánh cửa đi bảo trì, Doraemon đã dùng một món bảo bối khác, phối hợp cùng em gái Doremi để tổ chức một chuyến đi ý nghĩa, đáng nhớ cho Nobita và Shizuka.

Trước đó, Doraemon từng thực hiện một số tập phim đặc biệt khác về các nền văn hóa, quốc gia khác nhau, chẳng hạn như Thái Lan. Không chỉ là cách "vuốt ve" người hâm mộ quốc tế, các tập phim đặc biệt này của Doraemon nhận về sự đánh giá cao về sự nghiên cứu, sản xuất kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ.

Doraemon: Nobita Và Lâu Đài Dưới Đáy Biển công phá rạp Việt.

Thời điểm tháng 5 cũng là lúc Doraemon gây sốt màn ảnh rộng Việt Nam. Trong năm 2026 này, thương hiệu anime quốc dân trở lại với phiên bản mới của Doraemon: Nobita Và Lâu Đài Dưới Đáy Biển, được khán giả Việt đón nhận nồng nhiệt. Sau 5 ngày ra rạp, phim chiếm hạng 1 phòng vé và vượt mốc 80 tỷ đồng. Hiện tại, dự án được kỳ vọng sẽ phá vỡ kỷ lục trước đó do phần Cuộc Phiêu Lưu Vào Thế Giới Trong Tranh, thậm chí lấy lại "ngai vàng" doanh thu anime mọi thời đại tại thị trường Việt Nam.