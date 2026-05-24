Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Tập phim Doraemon về Việt Nam gây sốt, tỉ mỉ đến từng chi tiết văn hóa

Thiện Dư

HHTO - Doraemon ra mắt tập phim đặc biệt về Việt Nam, gây sốt vì những chi tiết địa danh, văn hóa được khắc họa thú vị.

Sau thời gian dài khiến khán giả chờ đợi, tập phim Doraemon về Việt Nam đã chính thức ra mắt. Những hình ảnh về địa danh, ẩm thực và văn hóa Việt Nam được khắc họa nổi bật, nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán và được khen ngợi bởi cư dân mạng.

705420460-17951183544169669-3522746292432286601-n.jpg

Trên Threads, khán giả dành nhiều lời tán dương cho cách thể hiện tỉ mỉ, chi tiết các chi tiết thuần Việt đến từ đoàn làm phim hoạt hình Doraemon. Nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, Bưu điện TP.HCM, Cầu Rồng Đà Nẵng, Phố cổ Hội An... được lồng ghép đặc sắc, dễ nhận biết. Ngoài ra, nhiều món ăn như cơm tấm, bánh mì... đều được tái hiện chuẩn xác, ngon miệng trên màn ảnh.

7013123359918660969264965636384501027774721n-1779301236905-1779301237052565411786.jpg
7014374609936747367456322412817601608993444n-1779301234616-17793012347411352121504.jpg
705988627-17951183565169669-3396405983333396409-n.jpg
705306261-17951183526169669-1136426633787506484-n.jpg

​Thêm vào đó, những chi tiết văn hóa thú vị khác như mặc áo dài dạo phố, kẹt xe, ăn hàng quán lề đường đều được đề cập khéo léo, dễ thương. Một chi tiết khiến người xem bàn luận và tự hào chính là văn hóa thả đèn lồng đã được hạn chế từ lâu để hạn chế cháy nổ và bảo vệ môi trường, cũng như hình ảnh chữ S có thêm 2 chấm cạnh bên (trên tên cửa hàng áo dài) như một cách tinh tế để thể hiện hình ảnh đất nước Việt Nam.

705907418-17951183553169669-7834049247274496523-n.jpg
706101899-17951183592169669-3055344045953299714-n.jpg
706054301-17951183535169669-3377141288491878015-n.jpg
7001099699918662202598173161492783551037829n-1779301237632-1779301239307659585468.jpg
Những chi tiết văn hóa Việt Nam được khắc họa khéo léo.

Tập anime mới của Doraemon mang tên "Món quà là chuyến du lịch ở Việt Nam" xoay quanh việc Shizuka dành sự yêu thích cho đất nước Việt Nam, và hy vọng một ngày nào đó có thể đến đây du lịch. Với mong muốn chiều lòng cô bạn, Nobita ngỏ lời mượn Cánh cửa thần kỳ từ Doraemon. Song vì đã mang cánh cửa đi bảo trì, Doraemon đã dùng một món bảo bối khác, phối hợp cùng em gái Doremi để tổ chức một chuyến đi ý nghĩa, đáng nhớ cho Nobita và Shizuka.

7014374609936747367456322412817601608993444n-1779301234616-17793012347411352121504.jpg
706017242-17951183574169669-4238779789003962263-n.jpg

Trước đó, Doraemon từng thực hiện một số tập phim đặc biệt khác về các nền văn hóa, quốc gia khác nhau, chẳng hạn như Thái Lan. Không chỉ là cách "vuốt ve" người hâm mộ quốc tế, các tập phim đặc biệt này của Doraemon nhận về sự đánh giá cao về sự nghiên cứu, sản xuất kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ.

1.jpg
Doraemon: Nobita Và Lâu Đài Dưới Đáy Biển công phá rạp Việt.

Thời điểm tháng 5 cũng là lúc Doraemon gây sốt màn ảnh rộng Việt Nam. Trong năm 2026 này, thương hiệu anime quốc dân trở lại với phiên bản mới của Doraemon: Nobita Và Lâu Đài Dưới Đáy Biển, được khán giả Việt đón nhận nồng nhiệt. Sau 5 ngày ra rạp, phim chiếm hạng 1 phòng vé và vượt mốc 80 tỷ đồng. Hiện tại, dự án được kỳ vọng sẽ phá vỡ kỷ lục trước đó do phần Cuộc Phiêu Lưu Vào Thế Giới Trong Tranh, thậm chí lấy lại "ngai vàng" doanh thu anime mọi thời đại tại Việt Nam.

702063455-819603560943043-5515038244240912329-n.jpg
Thiện Dư
#anime #Doraemon

Xem thêm

Cùng chuyên mục