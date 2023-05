Tất cả học sinh cùng một lớp của trường THPT Lê Hồng Phong (TP.HCM) đậu đại học danh tiếng thế giới

HHT - Mới đây, trên Tiktok xuất hiện một clip về lớp học "con nhà người ta" vì toàn bộ 23 bạn học sinh trong lớp trúng tuyển vào những trường đại học top đầu thế giới. Không ít cư dân mạng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ vì thành tích vô cùng “xịn xò” của lớp.

Những "nhân vật" xuất hiện trong video là thành viên của lớp 12CA1 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM. Trước thềm kỳ thi Tốt nghiệp THPTQG 2023, các bạn học sinh trong lớp đều đã đậu vào các trường đại học top quốc gia, top thế giới như: University of California (hạng 44 thế giới theo bảng xếp hạng QS University 2023), University Of Rochester (hạng 147 thế giới), University of Amsterdam (hạng 58 thế giới), Gettysburg College, Monash University (hạng 57 thế giới),...

Thành tích “đỉnh của chóp” của tập thể 12CA1 khiến netizen trầm trồ ngưỡng mộ. Nhiều bạn đã để lại bình luận nể phục các “học bá”:

- Chúc mừng các bạn, dù không quen biết thân thiết nhưng mình thấy thật tự hào. Chúc các bạn thành công trong tương lai.

- Các bạn giỏi quá, tự hào thật. Dù ở nơi nào hãy luôn làm Việt Nam mình thêm rạng rỡ nhé!

- Lớp toàn học bá, ngưỡng mộ các bạn thật sự.

- Chúc chuyến hành trình du học sắp tới của các bạn thành công và may mắn!

THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM là một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất cả nước về bề dày thành tích học tập. Hằng năm, học sinh của trường giành được rất nhiều giải thưởng của các cuộc thi trong nước và quốc tế. Ngoài ra, để có được một "suất" vào trường, các bạn đều phải ôn luyện khá căng thẳng vì trường luôn dẫn đầu về tỷ lệ chọi trong kỳ thi vào lớp 10 nhiều năm nay. Năm 2023, trường ghi nhận mức tỷ lệ chọi là 5,48, cao nhất trong các các trường chuyên tại TP.HCM.