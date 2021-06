Tất tần tật những điều bạn cần biết khi đi làm thẻ Căn cước công dân gắn chip sau ngày 1/7

HHT - Đối với người dân chưa kịp đổi Căn cước công dân (CCCD) gắn chip trước ngày 1/7 chắc hẳn đang thắc mắc liệu làm sau thời gian này có gì thay đổi không?

Có thể làm Căn cước công dân gắn chip tại nơi tạm trú sau 1/7

Trước đây vì lý do Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân chưa được vận hành đầy đủ, nên theo Điều 16 Thông tư 07/2016/TT-BCA, người dân đa phần chỉ được cấp CCCD gắn chip ở nơi thường trú.

Tuy nhiên theo Thông tư 59/2021/TT-BCA, từ ngày 1/7/2021: "Công dân đến cơ quan Công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân nơi công dân thường trú, tạm trú để yêu cầu được cấp thẻ Căn cước công dân". Vì thế, sau ngày 1/7 người dân có thể làm CCCD gắn chip tại nơi tạm trú, không cần về nơi thường trú như trước đây.

Thủ tục làm CCCD gắn chip sau 1/7

Theo khoản 2 Điều 11 Thông tư 59/2021/TT-BCA, công dân đến cơ quan công an có thẩm quyền nơi tạm trú hoặc nơi thường trú để yêu cầu cấp thẻ CCCD. Cán bộ nơi này sẽ thực hiện các thủ tục:

- Tìm kiếm thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Lựa chọn loại cấp và mô tả đặc điểm nhân dạng.

- Thu nhận vân tay.

- Chụp ảnh chân dung.

- In phiếu thu nhận thông tin CCCD, phiếu thu thập thông tin dân cư (nếu có), phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (nếu có) cho công dân kiểm tra, ký và ghi rõ họ tên.

- Thu lệ phí và cấp giấy hẹn trả kết quả giải quyết...

Như vậy công dân không còn phải điền tờ khai giấy, nếu cần thì cán bộ tiếp nhận sẽ tìm kiếm thông tin, thu thập vân tay, chụp ảnh… và in phiếu thu nhận thông tin CCCD gắn chip để công dân kiểm tra, ký và ghi rõ họ tên.

Thời gian có Căn cước công dân gắn chip chỉ trong 8 ngày làm việc

Điều 11 Thông tư số 60/2021/TT-BCA quy định thời hạn xử lý hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD như sau:

Đối với hồ sơ do Công an cấp huyện hoặc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp nhận: Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ phải hoàn thành việc xử lý và chuyển dữ liệu điện tử lên Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội:

- Đối với dữ liệu điện tử do đơn vị tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuyển lên: Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ dữ liệu điện tử, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phải hoàn thành việc xử lý, phê duyệt, in hoàn chỉnh thẻ Căn cước công dân;

- Đối với hồ sơ do Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư tiếp nhận: Trong thời hạn 4 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ phải hoàn thành việc xử lý, phê duyệt, in hoàn chỉnh thẻ Căn cước công dân;

- Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi in hoàn chỉnh thẻ Căn cước công dân, phải chuyển phát thẻ Căn cước công dân về đến nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Theo đó, thời hạn xử lý hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD tối đa trong 8 ngày làm việc (2 ngày để chuyển dữ liệu điện tử lên Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư; 3 - 4 ngày để Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính xử lý, phê duyệt, in thẻ và 2 ngày chuyển phát về nơi người dân làm thủ tục).

Chỉ 1 trường hợp được cấp Giấy xác nhận số CMND

Theo khoản 1 Điều 12 Thông tư 59/2021 của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 1/7/2021 thì: Mã QR code trên thẻ CCCD có lưu thông tin về số CCCD, số CMND. Cơ quan, tổ chức, cá nhân kiểm tra thông tin về số Căn cước công dân, số CMND của công dân thông qua việc quét mã QR code, không yêu cầu công dân phải cung cấp Giấy xác nhận số CMND, CCCD.

Theo đó, người dân không cần xuất trình Giấy xác nhận số CMND khi mã QR trên thẻ CCCD đã có các thông tin nêu trên. Đặc biệt, chỉ trong trường hợp mã QR code trên thẻ CCCD không có thông tin về số CMND, số CCCD cũ cơ quan Công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp CCCD có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận số CMND, số CCCD cũ cho công dân khi có yêu cầu.

Thu hồi CMND cũ khi đổi sang CCCD gắn chip sau ngày 1/7

Hiện nay, khi làm thủ tục chuyển từ CMND sang CCCD gắn chip, chỉ trong trường hợp CMND bị hỏng, bong tróc, không rõ nét (ảnh, số CMND và chữ) mới bị thu hồi.

Tuy nhiên từ ngày 1/7/2021, sẽ thu lại CMND cũ khi làm thủ tục chuyển từ CMND sang thẻ CCCD gắn chip. Cụ thể, khoản 3 Điều 11 Thông tư số 59/2021/TT-BCA nêu rõ: "Thu lại Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân đang sử dụng trong trường hợp công dân làm thủ tục chuyển từ Chứng minh nhân dân sang thẻ Căn cước công dân, đổi thẻ Căn cước công dân".

Linh Linh - Ảnh minh hoạ từ Internet