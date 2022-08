Tất tật về New Hope Club - nhóm nhạc sắp tổ chức showcase quảng bá tại Việt Nam

HHT - Được mệnh danh là "One Direction thế hệ mới", New Hope Club chính là nghệ sĩ US&UK đầu tiên tổ chức showcase quảng bá tại Việt Nam sau hơn 2 năm các hoạt động âm nhạc quốc tế bị tạm ngưng do ảnh hưởng của đại dịch.

Năm 2015, New Hope Club được thành lập với 3 thành viên người Anh gồm: Reece Bibby (1998), Blake Richardson (1999) và George Smith (1999). Các thành viên của nhóm đều rất đa tài khi vừa có thể hát live rất tốt vừa chơi guitar, Blake và George chơi piano còn Reece đảm nhiệm vị trí bass và trống.

Với visual mang hơi thở cổ điển thập niên 90 và tài năng âm nhạc thiên phú, New Hope Club nhanh chóng thu hút được sự chú ý của công chúng qua các bản cover ca khúc nổi tiếng. Trong đó, đoạn video cover Wake Up (The Vamps) đã khiến chủ nhân của ca khúc ấn tượng và đi đến ký hợp đồng hợp tác với những chàng trai trẻ dưới trướng hãng đĩa Steady Records.

Thừa thắng xông lên, các chàng trai sớm cho ra mắt EP đầu tiên của nhóm mang tên Welcome to the Club với 4 ca khúc và mang về đề cử Next Big Thing tại lễ trao giải Teen Choice Awards.

Đến năm 2020, tên tuổi của New Hope Club mới thật sự bùng nổ với bản hit Know Me Too Well thu về hơn 100 triệu lượt lượt nghe trên Spotify. Cùng năm đó, New Hope Club tiếp tục cho "ra lò" chiếc album debut mang tên nhóm. Album này đã giúp 3 chàng trai giành vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng âm nhạc tại quê nhà.

Không chỉ thành công tại xứ sương mù, New Hope Club còn thành công ngoài mong đợi tại thị trường châu Á. Nhóm từng được V (BTS) ngỏ lời mời hợp tác trên Twitter và gần đây còn tham gia biểu diễn tại show âm nhạc hằng tuần The Show. Bên cạnh đó, New Hope Club cũng chăm chỉ tương tác, quay TikTok với Zico, Wendy (Red Velvet) và nhóm ENHYPEN.

Showcase quảng bá vòng quanh châu Á sắp tới của 3 anh chàng sẽ có điểm đến tại TP.HCM. Thông tin này khiến cộng đồng người hâm mộ New Hope Club vô cùng phấn khích. Trước đó, New Hope Club đã nhiều lần gửi lời chào bằng tiếng Việt và còn tổ chức fan meeting online dành cho các fan Việt.