"Taxi Driver 2" thu hút sự chú ý với loạt cảnh quay đẹp mắt tại Việt Nam

HHT - Sau 4 tập đầu của mùa 2, những tài xế team Taxi Cầu Vồng của "Taxi Driver 2" tiếp tục mang đến cho người xem những phi vụ đáng nhớ. Bên cạnh đó, các phân cảnh được ghi hình tại Việt Nam cũng là yếu tố thu hút các "mọt phim Hàn".

Taxi Driver 2 (Ẩn Danh 2) tiếp tục xoay quanh hãng taxi cao cấp Rainbow Taxi. Không chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ đưa đón khách, hãng taxi này có một đường dây hoạt động bí ẩn đằng sau - nơi các nhân viên trả thù thay cho những khách hàng (nạn nhân) khi họ không thể đòi lại công lý bằng pháp luật.

Từ tập 1, đoàn làm phim đón nhận tin vui khi rating liên tiếp phá kỷ lục mà phần trước từng được ghi nhận. Chỉ mới phát sóng đến tập 4, nhưng những chuyến xe độc lạ của nhà Taxi Cầu Vồng đã đạt mức 13,2% trên toàn quốc & 14,2% ở vùng đô thị. Đặc biệt, Taxi Driver 2 thu hút sự chú ý của fan Việt với loạt cảnh quay đẹp mắt tại Việt Nam.

Với slogan "Đừng chết, hãy gọi chúng tôi. Chúng tôi sẽ xử lý thay bạn", các tài xế của Taxi Cầu Vồng tiếp tục sứ mệnh của mình để đem đến cuộc sống yên bình cho những mảnh đời kém may mắn, đồng thời dạy bọn thủ ác những bài học “đã đời". Từ chỗ phải cam chịu số phận, từ bỏ sự sống, các nạn nhân có thêm động lực để mạnh mẽ bước về phía trước.

Dù lấy đề tài về tội phạm, bộ phim vẫn cài cắm nhiều tình tiết hài hước, duyên dáng. Điển hình nhất là "chuyện tình rối rắm" của cặp đôi Wang Tao Zi (Lee Je Hoon) và phu nhân Lim (Shim So Young). Sau những màn chạm trán nảy lửa, hợp rồi tan, có lẽ sẽ phải mất một thời gian dài, vết sẹo mà "bad boy” Kim Do Ki gây ra cho phu nhân Lim mới lành lại.

Trong phần 2, khi truy đuổi những tên lừa đảo xuyên quốc gia, nếu Giám đốc Jang dường như rơi vào ngõ cụt thì lại có ngay tài xế Kim Do Ki tiếp thêm động lực cho ông. Dấu vết có thể xóa đi, hiện trường có thể ngụy tạo, song, những thói quen thì không hề dễ dàng qua mắt được người khác, nhất là đối với người có giác quan và tư duy nhạy bén như Kim Do Ki.

Một "đặc sản" khác của bộ phim thu hút người xem chính là những màn hóa thân "ngọt ngào" của Kim Do Ki và đồng đội. Những "nghề tay trái" như lập trình viên, nông dân, thợ sửa xe, thành viên cốt cán của đội hỗ trợ khẩn cấp… đều không thể làm khó nam chính. Tuần sau, Kim Do Ki và Go Eun (Pyo Ye Jin) sẽ chính thức "kết hôn" trong phi vụ tiếp theo. Vì vậy, các "shipper" đang rất ngóng chờ màn hóa thân tiếp theo này.

​Vốn là một bộ phim vạch trần những mặt tối của xã hội Hàn Quốc, Taxi Driver 2 cũng khéo léo cài cắm những lời thoại hết sức kinh điển của bọn tội phạm luôn nhởn nhơ trước vòng pháp luật. Một bộ phim được làm từ đời và cũng rất đời. Chặng đường của những tài xế team Taxi Cầu Vồng vẫn đang tiếp diễn, những chuyến xe đặc sắc tiếp theo vẫn đang chờ đợi người xem ở phía trước.