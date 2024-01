Taylor Swift chạy thẳng xuống sân bóng chúc mừng bạn trai chiến thắng, khán giả lo ngại một điều

HHT - Thành viên người Trung Quốc của nhóm nhạc nữ aespa - NingNing bị netizen chỉ trích là “không có thành ý” sau khi một fan tiết lộ lý do rời fandom.

HHT - "Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi" (Marry My Husband) đưa lên màn ảnh nhỏ đã được thay đổi nhiều so với bản gốc webtoon. Vì thế, không rõ lý do mà Jung Soo Min luôn đố kỵ và muốn cướp mọi thứ từ Kang Ji Won có biến đổi gì hay không.