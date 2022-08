Taylor Swift thông báo ra mắt album mới ngay tại VMAs 2022, kể chuyện 13 đêm mất ngủ với "Midnights"

HHT - Sáng ngày 29/8 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải VMAs 2022 (MTV Video Music Awards 2022) đã chính thức diễn ra. Trở lại lễ trao giải này sau 3 năm, Taylor Swift thu hút sự chú ý khi bất ngờ thông báo sắp ra mắt album mới trong sự ngỡ ngàng và phấn khích của người hâm mộ.

Trước đó, có không ít tin đồn cho rằng Taylor Swift sẽ xuất hiện tại lễ trao giải VMAs 2022 nhưng chính chủ lại không xác nhận. Cộng đồng fan của cô không quá kì vọng vào lần trở lại này vì Taylor đã "ẩn mình" khá lâu. Tuy nhiên, tin đồn đã thành sự thật khi fan phát hiện người đại diện của Taylor, Tree Paine đã có mặt ở VMAs 2022 từ sớm, khẳng định sự xuất hiện của giọng ca Lover.

Đến với MTV VMAs năm nay, nữ chủ nhân 11 giải Grammys khoác trên mình bộ cánh quyến rũ của Oscar dela Renta trong bộ sưu tập tiền Xuân - Hè 2023. Không chỉ vậy, lớp make-up tinh xảo của ngôi sao hạng A còn được chính tay Pat McGrath - chuyên gia trang điểm và biên tập bậc nhất thế giới chăm chút.

Với sự thành công của MV All Too Well (phiên bản 10 phút - Taylor’s Version) trong khuôn khổ album RED (Taylor’s Version), Taylor Swift đã ẵm trên tay ba giải thưởng danh giá, bao gồm: Video Của Năm, Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất và Video Dài Xuất Sắc Nhất. Đặc biệt, Taylor đã trở thành nghệ sĩ đầu tiên ba lần thắng giải Video Của Năm - giải thưởng quan trọng nhất tại VMAs.

Đặc biệt, trong bài phát biểu nhận giải Video Của Năm, Taylor Swift tiết lộ cô sẽ tái xuất với album phòng thu thứ 10 (TS10) vào ngày 21/10 tới đây. Tin tức này nhanh chóng bùng nổ trên các trang mạng xã hội vì TS10 đến sớm hơn dự kiến rất nhiều, Taylor lại vốn đang trong giai đoạn thu âm lại các album cũ.

Album phòng thu thứ 10 này sẽ mang tên Midnights với 13 ca khúc tượng trưng cho 13 đêm không ngủ trong suốt sự nghiệp của Taylor Swift. Trong phần giới thiệu album, Taylor chia sẻ: "Đây là tuyển tập âm nhạc được viết vào buổi đêm, một hành trình đi qua những nỗi sợ và giấc mộng đẹp. Những bước chúng ta đi và những con quỷ ta phải đối mặt. Cho chúng ta, những người đã trở mình và quyết định giữ lấy ánh đèn và đi tìm kiếm - hi vọng rằng có thể, khi đồng hồ điểm số 12… ta sẽ gặp lại chính bản thân mình".

Với album Midnights, liệu Taylor có làm nên lịch sử ở mùa Grammys sắp tới? Nhưng dù kết quả ra sao thì nữ ca sĩ chắc chắn sẽ không làm người hâm mộ thất vọng bởi những tâm sự được giấu kín qua "13 đêm mất ngủ" hẳn sẽ tốn không ít giấy mực của giới truyền thông.